Nintendo Switch 2, aumentano i dubbi della community sul prezzo dei giochi

Il debutto della Nintendo Switch 2 ha lasciato la community fortemente divisa. È innegabile che la console di nuova generazione rappresenti un notevole salto in avanti in termini di hardware e si preannuncia in grado di gestire al meglio i titoli pensati per essa.

Tuttavia, proprio i giochi sono l’aspetto che ha maggiormente fatto storcere il naso agli utenti. Nintendo, infatti, ha annunciato un rincaro per i giochi che non può passare inosservato. Il titolo che accompagnerà la console al lancio, Mario Kart World, costerà 79,99 dollari negli Stati Uniti che diventeranno 90 euro in Europa.

Si tratta di un prezzo mai visto prima nell’industria videoludica per la versione base di un gioco. Il superamento della soglia psicologica di 80 euro al lancio potrebbe dare vita, nel lungo periodo, ad una serie di rincari che coinvolgeranno anche gli altri produttori e sviluppatori.

La Nintendo Switch 2 è realtà ma il costo dei giochi fa discutere, soprattutto se paragonato a quello dei titoli Tripla A delle altre console

Per fortuna, la spirale negativa dei prezzi sembra rinviata a data futura, almeno per ora. Infatti, l’annuncio del prezzo di un nuovo titolo PlayStation 5 ha riacceso la polemica legata all’aumento del costo dei giochi.

Nelle scorse settimane, Sony ha confermato che Ghost of Yotei arriverà sul mercato al costo di 69.99 dollari (79 euro). Si tratta del prezzo ormai standard per i titoli di riferimento della console nipponica e un valore a cui tutti i giocatori sono abituati da tempo.

Inoltre, bisogna anche considerare che il sequel di Ghost of Tsushima presenterà anche una versione Deluxe Edition. Questa variante che includerà missioni aggiuntive oltre che elementi ornamentali esclusivi ampliando l’offerta del titolo. Il costo di questa versione opzionale dotata di tutti i DLC sarà di 79,99 dollari pari a 90 euro.

Ne consegue che i giocatori PlayStation 5 che vorranno godere della versione completa di Ghost of Yotei dovranno spendere la stessa cifra necessaria per giocare a Mario Kart World. Senza nulla togliere al titolo di corse realizzato da Nintendo, emerge chiaramente che gli sviluppatori di Sucker Punch Productions hanno dovuto confrontarsi con un titolo decisamente più ampio, variegato e complicato da mettere a punto.

Considerando che i costi di produzione di un titolo di fascia alta sono sempre elevati e una software house li deve sostenere per un periodo prolungato di tempo, ne consegue che il problema nei prezzi dei titoli console è fondamentalmente legato a due opzioni.

Nintendo sta vendendo un prodotto ad un prezzo più alto del normale o Sony sta venendo sottocosto? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice