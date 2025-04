Nintendo Switch 2 è ora in preordine: ecco dove acquistarla prima di tutti

L’attesa è quasi finita. La nuova Nintendo Switch 2 arriverà ufficialmente sul mercato dal prossimo 5 giugno, ma almeno per ora è possibile già assicurarsela. La console è disponibile al preordine presso alcuni negozi sia online che fisici. Si tratta di MediaWorld, Unieuro, GameStop e Amazon. Sul celebre sito e-commerce però è già terminata.

Il prezzo di listino parte da 469,99 euro per la versione base, mentre il bundle con Mario Kart World è proposto a 509,99 euro. MediaWorld e Unieuro offrono il preordine con possibilità di consegna a domicilio o ritiro in negozio a partire dal day one.

Un’ottima occasione arriva da GameStop, dove chi porta una vecchia console Nintendo (Switch OLED, Switch o Switch Lite) insieme a uno o due giochi validi può acquistare Switch 2 a soli 239,99 euro. Attenzione però: GameStop Italia è in fase di transizione, visto che Cidiverte S.p.A. ha acquisito il 100% delle attività, con la futura trasformazione del brand in Gamelife.

Le specifiche tecniche di Nintendo Switch 2

A rendere questa nuova Nintendo Switch 2 ancor più interessante del modello precedente ci pensa innanzitutto il display più grande in full HD, il quale raggiunge una diagonale di 7,9 pollici di ampiezza. Cioè inoltre il supporto all’HDR10 e VRR fino a 120 Hz.

Sotto la scocca troviamo una nuova CPU/GPU sviluppata con NVIDIA, capace di elevare significativamente le prestazioni grafiche e di calcolo rispetto al passato. L’archiviazione interna è di 256GB, espandibile fino a 2TBtramite schede microSD Express.

Non manca una porta LAN integrata nella base di ricarica, connessione WiFi 6, Bluetooth aggiornato e supporto video in 4K a 60fps quando la console è collegata alla TV.

Miglioramenti nell’esperienza audio e di controllo

Anche l’audio è stato potenziato, con supporto per PCM lineare 5.1ch e cancellazione del rumore. Per chi preferisce giocare in silenzio, è presente un’uscita jack da 3,5mm per le cuffie.

I nuovi Joy-Con 2 portano significativi miglioramenti: pesano rispettivamente 66g e 67g, supportano Bluetooth e NFC, offrono una vibrazione Rumble HD 2 ottimizzata, un’autonomia di 20 ore e tempi di ricarica di circa 3,5 ore. La grande novità è il sensore mouse integrato, che apre a nuove possibilità di controllo nei giochi compatibili.

La nuova base di ricarica: più porte, più funzionalità

Anche la base è stata completamente rivista. Include due porte USB 2.0, una porta HDMI, una LAN integrata e il supporto per il blocco dell’alimentatore. Il tutto racchiuso in un design compatto e solido che pesa 383 grammi.

La batteria interna da 5.220mAh assicura sessioni di gioco che vanno da 2 a 6,5 ore, con una ricarica completa in circa 3 ore, migliorando ulteriormente l’esperienza d’uso sia in mobilità sia a casa.