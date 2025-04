Realme GT 7 Pro 5G è un BEST BUY su Amazon con questo sconto speciale

Realme GT 7 Pro 5G può essere acquistato su Amazon in questi giorni con un risparmio assolutamente notevole sul suo listino, permettendo così il facile accesso da parte del consumatore che da sempre ha voluto pensare di acquistare un prodotto di casa Realme, ma non ne ha mai avuto l’occasione per il prezzo relativamente elevato.

Le dimensioni del prodotto sono leggermente superiori alla media, parliamo di un device da 223 grammi, con 162,5 x 76,9 x 8,55 millimetri, e la totale resistenza all’acqua/agenti atmosferici. Il processore è di ottima qualità, il migliore attualmente in circolazione, parliamo di Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, alle cui spalle trova posto comunque la GPU Adreno 830, ed una configurazione che raggiunge il suo massimo con 16GB di RAM e 1TB di memoria interna (non espandibile).

Correte subito su questo canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, dove sono disponibili codici sconto gratis ed i prezzi più bassi in esclusiva.

Realme GT 7 Pro 5G costa pochissimo oggi su Amazon

Realme GT 7 Pro 5G è il nuovo top di gamma dell’azienda cinese, un prodotto di fascia altissima, ma che in realtà costa veramente poco, infatti può essere vostro, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, pagandolo solamente 609,47 euro. L’ordine può essere completato subito qui.

Caratteristica molto importante dell’esclusiva Amazon è la presenza, all’interno della confezione, dell’alimentatore per il collegamento alla presa a muro, in questo modo si ha la piena certezza di poterlo ricaricare senza problemi, e senza dover ricorrere all’acquisto di un componente aggiuntivo o accessorio di vario genere. Il suo comparto fotografico è indiscutibilmente uno dei migliori in circolazione, infatti nella parte posteriore del prodotto si possono trovare tre sensori differenti: due da 50 megapixel (ultragrandangolare e principale) ed uno da 8 megapixel. Anteriormente, invece, è stato integrato un sensore da 16 megapixel, con apertura F2.45, che apre le porte verso un selfie di assoluta qualità.