Android 16, il sistema operativo di Google si può testare su tantissimi device

Google sembra in procinto di presentare ufficialmente Android 16 nel corso delle prossime settimane. L’azienda di Mountain View ha scelto di dare una scossa al roll-out del proprio sistema operativo, anticipandone il debutto rispetto a quanto siamo abituati di solito.

Il motivo di queste nuove tempistiche è da ricercare principalmente nel rinnovato sistema di sviluppo del software. Se fino a qualche tempo fa, il test delle nuove versioni Android erano limitate esclusivamente ai Pixel, adesso Google ha scelto di ampliare la fase di beta testing di Android 16 aprendola a tantissimi dispositivi e produttori.

Brand del calibo di Xiaomi, OnePlus, Oppo e Honor possono far provare in anteprima ai propri utenti le novità presenti nella nuova versione del sistema operativo del robottino. Di seguito, riportiamo i principali OEM e i dispositivi compatibili in questa prima fase del roll-out:

Xiaomi 15,

Xiaomi 14T Pro,

OnePlus 13,

Oppo Find X8,

Realme GT 7 Pro,

Honor Magic 7 Pro,

Vivo X200 Pro,

iQOO 13,

Lenovo Yoga Tab Plus,

Sharp AQUOS sense9.

Google ha reso compatibile la beta di Android 16 per i Pixel oltre che per tantissimi dispositivi dei principali OEM internazionali

In questo elenco non figura Samsung in quanto il produttore coreano è attualmente impegnato nel roll-out della One UI 7. Il sistema operativo proprietario, basato su Android 15, sta creando qualche grattacapo all’azienda e gli sforzi del produttore sono tutti incentrati sull’ottimizzazione. Google, inoltre, ha reso compatibile la beta di Android 16 con i propri device Pixel includendo le famiglie che vanno dai Pixel 6 alla serie Pixel 9.

Ogni OEM ha avviato la propria campagna di aggiornamento beta per provare in anteprima le novità di Android 16 e delle personalizzazioni proprietarie. Ricordiamo che questa fase è dedicata agli sviluppatori e l’obiettivo è quello di adattare i dispositivi compatibili alle novità introdotte dal software.

Per questo motivo, è consigliabile effettuare l’update solo se si è utenti esperti. Inoltre, bisogna essere consapevoli che potrebbero esserci errori e bug di sistema che potrebbero causare la perdita dei dati memorizzati sul device.

Il debutto della versione stabile è atteso tra maggio e giugno 2025. Molti esperti sostengono che l’azienda di Mountain View potrebbe svelare il nuovo sistema operativo durante il Google I/O 2025 il cui debutto è atteso per il 20 maggio.