Motorola, tutti i nuovi smartphone ora con Vodafone

Il produttore tech Motorola ha presentato da qualche giorno sul mercato mobile i suoi nuovi smartphone di punta. Ci stiamo riferendo ai nuovi Motorola Razr 60 Ultra, Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Pro. Questi nuovi dispositivi saranno disponibili a breve all’acquisto con piccole rate mensili anche con l’operatore telefonico italiano Vodafone. Sarà ovviamente necessario abbinare l’attivazione di un’offerta di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola, tanti nuovi smartphone acquistabili ora a rate anche con l’operatore Vodafone

A partire dalla giornata del 28 aprile 2025 è possibile acquistare in comode rate mensili con l’operatore telefonico Vodafone i nuovi smartphone di punta del produttore tech Motorola. Come già accennato in apertura, si tratta dei nuovi Motorola Razr 60 Ultra, Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Pro. Gli utenti, in particolare, dovranno sostenere un costo di anticipo per lo smartphone e dovranno sostenere un costo contenuto per 24 rate mensili.

Il primo device disponibile all’acquisto è il nuovo Motorola Razr 60 Ultra, il nuovo pieghevole del marchio. Gli utenti dovranno pagare un costo per l’anticipo di 199,99 euro. Dopo di che, potranno pagare 30,99 euro al mese per 24 mesi oppure 31,99 euro al mese sempre per 24 mesi, in base all’offerta mobile che si deciderà di abbinare.

Il secondo dispositivo dell’azienda è il nuovo Motorola Edge 60. Per questo, in particolare, gli utenti dovranno sostenere un costo per l’anticipo pari a 69,99 euro. Gli utenti dovranno poi sostenere un costo di 7,99 euro e 8,99 euro al mese per 24 rate mensili sempre in base all’offerta prescelta. L’ultimo smartphone del produttore tech Motorola disponibile con Vodafone è poi Motorola Edge 60 Pro. Anche per quest’ultimo sarà necessario sostenere una spesa per l’anticipo di 69,99 euro. Dopo di che, gli utenti dovranno pagare un costo di 15,99 euro e 16,99 euro al mese, per un totale di 24 rate mensili.

Si tratta dunque di ottimi prezzi con cui gli utenti potranno acquistare comodamente a rate i nuovi smartphone a marchio Motorola.