Amazon FOLLE con lo sconto di 350 euro sul Motorola Razr 60

Occasione assolutamente da non perdere di vista per essere sicuri di spendere relativamente poco sull’acquisto di Motorola Razr 60, difatti in questi giorni gli utenti possono accedere allo smartphone flip-phone pagandolo decisamente meno del solito: circa 350 euro di sconto effettivo.
Il tratto distintivo del modello di cui vi parliamo oggi è proprio il suo essere un flip-phone, ciò sta a significare che integra due schermi: uno esterno ad 3,6 pollici, comunque un ottimo P-OLED con risoluzione di 1056 x 1066 pixel, passando poi per un interno da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1224 x 2912 pixel, un LTPO AMOLED con densità di 413 ppi ed un refresh rate che si estende fino ad un massimo di 120Hz.
Il processore non è da top di gamma, piuttosto da fascia medio-alta, trattasi del MediaTek Dimensity 7400X, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, passando anche per la sua GPU Mali-G615 MC2, oppure un quantitativo di RAM che si estende fino a 12GB. La memoria interna varia in relazione alla variante che scegliete di acquistare, anche se va ricordato non essere espandibile con l’ausilio di una microSD.
Amazon da sogno con uno sconto imperdibile sul Motorola Razr 60
Approfittate subito della promozione attiva su Amazon, in questi giorni è possibile mettere le mani su uno dei migliori smartphone della generazione corrente, con una riduzione effettiva di 350 euro sul valore originario di listino, ciò sta a significare che non si pagheranno più 999 euro per il suo acquisto, ma l’utente arriverà a spendere solamente 649 euro premendo questo link.
Al momento attuale le colorazioni effettivamente acquistabili sono due, ma risulta essere in promozione solamente la variante effettivamente indicata nel nostro articolo.