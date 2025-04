AMD: in arrivo il Ryzen Threadripper 995WX a 64 core

A quanto pare qualcosa si muove all’interno di casa AMD, sembra che nello specifico l’azienda si stia preparando al lancio dei nuovi professori Threadripper 9000, i quali andranno a ridefinire lo standard per quanto riguarda le workstation professionali, sembra infatti che diversi modelli della futura famiglia top di gamma siano già in fase di spedizione verso vari centri di test, Nello specifico, questi prodotti saranno destinati al segmento high end desktop, dal momento che offrono una potenza computazionale decisamente elevata che va oltre i normali carichi di lavoro degli utenti comuni.

Vari modelli

Nello specifico, questa fascia di prodotti includerà diversi modelli con diverse configurazioni in termini di core, avremo infatti il modello 9985 WX con 64 core, il modello 9955 WX da 16 core e il modello base di gamma 9945 WX da 12 core, come se non bastasse però dovrebbe esserci un modello di fascia ancora più alta del quale però non si hanno ancora tracce, parliamo del 9995 WX in grado di offrire la bellezza di 96 core e 192 Threads, La presenza di questi dispositivi all’interno dei canali di distribuzione lascia intendere che il lancio sia a dir poco imminente, questa generazione di processori si baserà sull’architettura Zen 5 sebbene manterrà la configurazione di core e cache simile a quella presente nei processori Zen 4.

Non si sa molto di più in merito ai consumi che però dovrebbero essere molto simili tra i professori di questa generazione, voci di corridoio annunciano un valore attorno ai 350 W sebbene il valore preciso debba ancora essere svelato e confermato, probabilmente tutti gli amanti di questi mostri di potenza dovranno attendere i prossimi mesi per vedere l’arrivo di qualche informazione direttamente nei canali ufficiali oppure in occasione del Computex o addirittura più avanti nell’anno, ovviamente questi processori sono destinati ad una fascia del mercato che va oltre il gaming e probabilmente riguarda pochi di voi che state leggendo allo stesso tempo potrebbe risultare una scelta validissima nel caso non vogliate badare a spese e potenza.