Tesla è pronta a lanciare una Model Y più economica

Le voci su una Tesla più economica circolano da mesi, ma ora sembrano diventate più concrete. Dalla Cina arrivano infatti nuove indiscrezioni su un progetto denominato “E80”. Il quale dovrebbe riguardare una versione semplificata della Model Y. La presentazione è attesa per l’estate 2025, anche se non esistono ancora conferme ufficiali. Tale strategia dovrebbe riprendere quella adottata con il Cybertruck. In cui Tesla ha lanciato una versione RWD più accessibile per ampliare il suo pubblico.

Nuova Tesla Model Y: dotazioni semplificate per raggiungere un prezzo competitivo

Le prime informazioni trapelate parlano di un SUV con una batteria da 50-55kWh, quindi più compatto rispetto ai modelli attuali. Le aspettative sono alte, ma la prudenza è d’obbligo. In Cina, il prezzo stimato per questa versione più economica oscillerebbe tra 150.000 e 210.000 yuan, ovvero circa 18.000-25.000€. Si tratta quindi di un notevole risparmio rispetto ai circa 32.000-38.000€ della Model Y tradizionale.

La nuova ModelY sarà quindi “più essenziale” per contenere i costi. Tesla sembra voler ridurre al minimo i comfort superflui. Tra le rinunce più evidenti ci sarebbero cerchi di dimensioni ridotte, vetri delle portiere a strato singolo e l’assenza del display posteriore. Anche l’impianto audio risulta essere più semplificato, così come l’illuminazione interna, che sarà monocromatica. Per quanto riguarda gli interni, si parla di sedili in tessuto, privi di riscaldamento e ventilazione. Sparisce anche il tetto panoramico, sostituito da una copertura in metallo. Tutte queste scelte mirano così a ridurre il peso e i costi di produzione, elementi chiave per proporre il SUV a un prezzo competitivo.

La strategia di Tesla appare dunque chiara. L’azienda desidera ampliare il numero dei potenziali clienti senza intaccare troppo l’immagine del marchio. Resta da vedere come il mercato risponderà a una Model Y più spartana, ma altrettanto performante. La sfida è ambiziosa e le prossime settimane potrebbero portare annunci ufficiali che chiariranno la reale portata di questa operazione.