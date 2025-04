Tim: se hai meno di 30 anni quest’offerta è Proprio perfetta

Il noto opera italiano vestito di blu ha deciso di non lanciare una promozione pensata per tutti gli utenti che hanno meno di trent’anni e desiderano godere di tutto il necessario per un’esperienza d’uso ricca di dati, minuti ed SMS, l’operatore italiano infatti da diversi anni offre alla propria clientela promozioni decisamente variegate e stratificate in grado di soddisfare le esigenze di tutti quanti, questa volta però ha deciso di superare se stesso dal momento che l’offerta in questione è garantisce delle caratteristiche davvero importanti necessarie per sfruttare al massimo il proprio smartphone senza nessun tipo di preoccupazione.

Se state cercando dunque una nuova offerta che vi permette di sfruttare appieno minuti, giga ed SMS allora questa che stiamo per descrivervi potrebbe veramente fare per voi, come se non bastasse include anche un’opzione bonus per tutti coloro che hanno già una rete fissa in Tim, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Una super promo

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 200 GB in connettività 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, l’offerta ha un costo pari a 9,99 € al mese con un costo di attivazione pari a cinque euro, ma non è finita qui, se avete già attiva una promozione di linea fissa sempre con TIM, potrete evolvere l’offerta mobile passando da 200 GB a giga illimitati in 5G ultra, senza nessun tipo di vincolo e allo stesso prezzo mensile.

L’offerta è dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni ed effettuano lo portabilità del numero da un altro operatore virtuale oppure attivano un numero direttamente all’interno di Tim, se siete interessati tutto ciò che dovete fare, recarvi sul sito ufficiale del provveder telefonico ed effettuare la procedura di attivazione online disponibili all’interno di quest’ultimo, bastano pochi passi per godere di una promo davvero senza compromessi e che tra l’altro, in alcune circostanze garantisce giga illimitati senza nessun tipo di vincolo.