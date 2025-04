Amazon è PAZZA: offerta sullo smartphone POCO a soli 97 euro

Nuova occasione molto speciale vi attende su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare uno smartphone POCO, precisamente il POCO C75, con un prezzo decisamente più basso del normale, raggiungendo un livello di risparmio che davvero nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere nel periodo corrente.

Lo smartphone dispone di dimensioni che non si allontanano in modo particolare da quelli che potremmo definire gli standard del momento, raggiungendo un peso di 204 grammi, e precisamente 171,9 x 77,8 x 8,2 millimetri di spessore. Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di un processore MediaTek Helio G81 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2 GHz, accoppiato con GPU Mali-G52 MC2, ed anche una configurazione che prevede 8GB di RAM con 256GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD). Il display è da 6,88 pollici di diagonale, trattasi di un pannello IPS LCD con risoluzione di 720 x 1640 pixel, un refresh rate a 120Hz, ed anche 16 milioni di colori, oltre a 260 ppi.

Amazon: lo smartphone POCO è in super sconto oggi

Nel momento in cui doveste decidere di acquistarlo, dovete comunque sapere avere un prezzo di vendita finale di soli 97 euro, in modo tale da non dover pagare nemmeno 100 per il suo acquisto. La spedizione avviene a domicilio in tempi relativamente brevi, con garanzia di 24 mesi e copertura per ogni difetto di fabbrica. Acquistatelo collegandovi qui.

Il comparto fotografico di questo smartphone lo potremmo definire basilare, essendo composto nella parte posteriore da due sensori, di cui il principale da 50 megapixel, ed uno piccolissimo, quasi inesistente. La batteria è da 5160mAh, più che sufficiente per l’utilizzo del device per lunghe giornate, prima di essere costretti alla ricarica tramite il collegamento alla presa a muro.