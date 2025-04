Iliad, offerta BOMBA ma solo per pochi giorni

Da qualche settimana l’operatore telefonico Iliad ha reso disponibile all’attivazione sul proprio sito un’offerta letteralmente bomba. Si tratta dell’offerta mobile denominata Iliad Top 250 Plus. Quest’ultima offre ancora di più rispetto alla sua versione standard che è stata resa disponibile in passato. Tutti gli interessati avranno però pochi altri giorni per poterla attivare.

Iliad Top 250 Plus, ancora pochi giorni per poter attivare questa offerta bomba

Rimangono ancora pochi giorni per poter attivare sul proprio numero una delle offerte bomba dell’operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile Iliad Top 250 Plus. Quest’ultima è stata resa disponibile qualche tempo fa e ora l’operatore ha aggiornato il countdown sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riportato, gli utenti interessati ad attivare questa offerta avranno circa una settimana di tempo.

Per tutti coloro che intendono passare ad Iliad, si tratta senz’altro di un’ottima occasione. L’offerta in questione è infatti estremamente conveniente ed ha un costo comunque contenuto. Gli utenti dovranno infatti sostenere una spesa di soli 9,99 euro al mese. Pagando questa cifra, si avranno però a disposizione ogni mese fino a ben 250 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione.

Un Plus di questa offerta è poi la disponibilità di 25 GB di traffico dati extra per navigare in roaming in Europa. Come da tradizione dell’operatore, l’offerta include poi nel suo bundle minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta prevede però un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro.

Ribadiamo che si tratta dunque di un’offerta eccezionale e ottima per chi ha intenzione di passare ad Iliad. Per chi vorrebbe spendere qualcosina in meno, ci sono comunque altrettante proposte valide sempre dell’operatore in questione, tra cui l’offerta mobile Iliad Giga 120 ad un costo di 7,99 euro al mese.