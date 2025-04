Oppo Enco Air4 Pro a 69 euro: lo sconto AMAZON è PAZZESCO

Gli utenti oggi si ritrovano a poter acquistare le Oppo Enco Air4 Pro raggiungendo un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, mettendo a disposizione del consumatore una complessiva ottima qualità audio, senza vincoli o limitazioni particolari, anche per quanto riguarda l’usabilità con i principali sistemi operativi attualmente in commercio, vedasi ad esempio iOS o Android.

Le cuffie possono essere acquistate in colorazioni differenti tra loro, tuttavia è bene prestare attenzione ad un prezzo che potrebbe altrettanto essere labile e variare in base al colore che viene scelto dal consumatore stesso. Il collegamento al trasmettitore musicale avviene tramite connessone bluetooth 5.4, con sistema di controlli touch direttamente sulla stanghetta dell’auricolare, e certificazione IP55 per la totale resistenza agli schizzi d’acqua di vario genere.

Oppo Enco Air4 Pro: uno sconto che nessuno si aspettava su Amazon

Gli utenti che vogliono acquistare un paio di cuffie economiche, ma comunque di qualità, non devono assolutamente lasciarsi sfuggire le Oppo Enco Air4 Pro, il loro listino di 89,99 euro è davvero un lontano ricordo, poiché oggi possono essere vostre con un esborso finale di soli 69,99 euro (circa il 23% di sconto). L’ordine può essere completato qui.

Leggendo la descrizione, potreste imbattervi nella dicitura cancellazione del rumore, la quale consiste nella riduzione attiva a doppio microfono AI (con 4 modalità differenti tra cui poter scegliere), attivabile sia per le chiamate che per la riproduzione dei brani musicali. La batteria degli auricolari è di 58 mAh, mentre della custodia di ricarica di 440mAh, il che porta a tempi di 60 minuti per i singoli auricolari e di 80 minuti per la custodia, per quanto riguarda la ricarica completa. La sensibilità degli speaker è di 112 dB, con uno scarto di +-3 decibel.