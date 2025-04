Thomson Cast 150 come il Chromecast: nuovo sistema compatto per lo streaming

La scomparsa dal mercato del Chromecast con Google TV 4K aveva lasciato un vuoto difficile da colmare. Gli appassionati di streaming cercavano disperatamente un’alternativa capace di replicare l’efficacia e la semplicità di quel piccolo miracolo tecnologico. Thomson, con il nuovo Cast 150, ha deciso di raccogliere quella pesante eredità. Il design discreto e funzionale resta protagonista, replicando la formula vincente del collegamento diretto alla porta HDMI senza ingombri. A differenza dei più recenti set-top box ingombranti, il Cast 150 si presenta come un ritorno alle origini dello streaming compatto. Mentre il prezzo resta ancora un mistero, l’attesa cresce nella speranza di un posizionamento accessibile, proprio come accadde allora per il Chromecast originario.

Streaming racchiuso in un formato essenziale

Il Thomson Cast 150 possiede una tecnologia in grado di soddisfare gli utenti dello streaming più esigenti. Il processore quad-core Cortex A35 e la GPU ARM Mali-G31 promettono fluidità e reattività in ogni situazione. I 2 GB di RAM e gli 8 GB di archiviazione interna completano un profilo tecnico solido e affidabile. Non viene trascurata neanche l’esperienza audiovisiva: il supporto a Dolby Atmos e Dolby Vision garantisce immagini spettacolari e un audio immersivo. Una dotazione che proietta il Cast 150 tra i protagonisti dell’intrattenimento domestico, assicurando compatibilità con i più moderni standard di visione in streaming.

A catturare l’attenzione è anche il rinnovato telecomando del Cast 150. Thomson ha seguito le nuove linee guida dettate da Google, introducendo un tasto centrale dedicato al Live TV. Una presenza pensata per semplificare ulteriormente l’accesso ai contenuti in diretta, andando incontro alle abitudini di visione più recenti. Confermati anche i pulsanti rapidi per accedere a piattaforme come Netflix, YouTube, Prime Video e Disney Plus, a testimonianza di un’attenzione puntuale alle esigenze quotidiane di ormai tutti noi. Ora l’attenzione si concentra sul prezzo ufficiale. Solo quando sarà annunciato si potrà capire se il Cast 150 riuscirà davvero a raccogliere l’eredità spirituale del celebre Chromecast, accendendo di nuovo la passione per lo streaming compatto.