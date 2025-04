Realme 14T 5G: arrivato l’annuncio ufficiale

È stato ufficialmente lanciato il nuovo Realme 14T 5G nel mercato indiano. Tale dispositivo promette di offrire prestazioni superiori rispetto alla fascia di prezzo a cui appartiene. Presenta, infatti, una serie di caratteristiche interessanti che potrebbero fare la differenza per molti utenti. Si posiziona come una valida opzione nel segmento degli smartphone entry-level. Ciò offrendo prestazioni elevate, una buona qualità fotografica, un design moderno e una batteria che dura a lungo. Inoltre, il suo rapporto qualità-prezzo è decisamente competitivo.

Realme presenta il suo nuovo smartphone

Il dispositivo ha un display AMOLED da 6,67 pollici. Con risoluzione Full HD+ per un’elevata qualità visiva. Il display raggiunge un picco di luminosità fino a 2000 nit. In aggiunta, la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz. A ciò si aggiunge un sensore per le impronte digitali. Quest’ultimo si trova sotto il display e aumenta il livello di comodità e sicurezza.

Il Realme 14T 5G presenta una fotocamera da 50 MP. La quale assicura una gestione ottimizzata della luce e del colore. A supporto, troviamo un sensore secondario da 2 MP. Mentre la fotocamera frontale è Sony IMX480 da 16 MP. Con apertura f/2,4. Il dispositivo presenta una batteria da 6000 mAh. La funzione di ricarica rapida è da 45 W. La quale riduce i tempi di attesa. Inoltre, il Realme 14T 5G è certificato IP69. Ciò garantisce resistenza a polvere e acqua.

Sotto la scocca, il Realme 14T 5G è dotato di un potente processore octa-core. Si tratta del MediaTek Dimensity 6300 a 6 nanometri. Supportato dalla GPU Arm Mali-G57 MC2. In combinazione, ci sono 8 GB di RAM. La memoria presenta due varianti. Ovvero da 128 GB e 256 GB, Espandibili con microSD.

E non è tutto. Il nuovo smartphone Realme monta la realme UI 6.0. Basata sul sistema operativo Android 15. Per il prezzo, il dispositivo è disponibile in due configurazioni. La prima da 8 GB di RAM con 128 GB di memoria a 17999 rupie indiane. Ovvero circa 186 euro. La seconda, invece, è da 8 GB di RAM con 256 GB di memoria a 19999 rupie indiane. Circa 207 euro. La disponibilità in Europa, però, non è confermata. Dunque, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali.