The Premiere 5 di Samsung: la proiezione 4K raggiunge nuovi livelli

Samsung ha presentato in Corea del Sud The Premiere 5, un proiettore 4K a tiro ultra corto che promette di riscrivere l’esperienza visiva. Annunciato al CES 2025, questo innovativo dispositivo introduce la tecnologia touchscreen su superfici di grandi dimensioni, trasformando ogni parete in uno spazio interattivo. Il sistema integra una telecamera a infrarossi e un modulo laser in grado di seguire con precisione il movimento delle dita. L’effetto è immediato: navigare tra slide, foto o contenuti multimediali diventa naturale, senza la necessità di accessori o dispositivi esterni. La versatilità di The Premiere 5 apre nuovi orizzonti nei contesti professionali, educativi e domestici. L’interazione diretta con le immagini porta a un livello superiore la comunicazione e la condivisione di contenuti, offrendo esperienze dinamiche finora impensabili possibili adesso solo con Samsung.

Un proiettore Samsung con installazione senza limiti

The Premiere 5 di Samsung si distingue anche per la qualità della proiezione. Il sistema a triplo laser garantisce una risoluzione 4K cristallina e immagini fino a 254 centimetri di diagonale, posizionandosi a soli 43 centimetri dalla superficie. Non è più necessario una tela come al solito. Un muro, un tavolo o persino il pavimento possono diventare spazi di proiezione. La qualità dell’immagine viene perfezionata da un avanzato sistema di intelligenza artificiale. Con questo il proiettore Samsung è capace di adattare automaticamente luminosità, contrasto e colori alle condizioni dell’ambiente. Ogni proiezione risulta sempre ottimizzata, eliminando il bisogno di regolazioni manuali.

Alla base del funzionamento di The Premiere 5 c’è Tizen OS 9.0. Si tratta della piattaforma di Samsung che consente accesso immediato a un vasto catalogo di app di streaming video e musicale. Grazie alla piena integrazione con SmartThings, il dispositivo si trasforma in un hub domestico, permettendo di controllare luci, elettrodomestici e sistemi di sicurezza direttamente dallo schermo proiettato. In Corea del Sud, dove il dispositivo Samsung è già disponibile, il prezzo si attesta a 1,99 milioni di won. Quanto è in euro? Circa 1.280. Nessuna notizia ufficiale per il mercato europeo. Il debutto, tuttavia, appare solo questione di tempo, vista la risonanza che The Premiere 5 sta già ottenendo.