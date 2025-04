Pixel presenta un nuovo bug: arrivano le notifiche fantasma

L’universo degli smartphone Pixel di Google, si trova nuovamente sotto i riflettori. Il tanto atteso aggiornamento di aprile prometteva di portare novità interessanti e miglioramenti generali al sistema. Eppure, ha finito per introdurre anche una serie di bug. Tra cui, uno dei più fastidiosi riguarda la gestione delle notifiche a schermo bloccato. Le prime segnalazioni sono comparse su Reddit. Qui diversi utenti hanno raccontato un comportamento anomalo delle notifiche dopo l’installazione dell’update.

Pixel colpiti da un recente bug

Il problema? Le notifiche non arrivano mentre lo schermo del dispositivo è spento o bloccato. In pratica, lo smartphone rimane silenzioso e immobile anche quando si ricevono messaggi, email o chiamate VoIP. Ciò finché l’utente non sblocca manualmente il telefono. A quel punto, tutte le notifiche si presentano in blocco. Spesso accompagnate da una raffica di suoni, vibrazioni e banner a cascata.

Tale comportamento non solo compromette l’esperienza d’uso, ma può anche avere conseguenze più serie. Le app colpite sembrano essere molteplici. Incluse quelle di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, Messenger e simili. E non è tutto. A complicare ulteriormente la situazione c’è il fatto che un problema simile è stato osservato anche su Pixel Watch. Ciò dopo l’aggiornamento a Wear OS 5.1. Anche in tale caso, le notifiche sembrano arrivare in ritardo o in modo irregolare, minando l’affidabilità dei dispositivi.

Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali o una patch correttiva. Considerando l’accumularsi delle segnalazioni suggerisce che la questione potrebbe ricevere presto l’attenzione del team di sviluppo. Per ora, chi utilizza un Pixel e ha notato tali malfunzionamenti non può fare molto. L’unica opzione disponibile è quella di segnalare il problema all’azienda. Per farlo possono essere usati i canali ufficiali di Google. Per poi attendere la risoluzione ufficiale. Quanto accaduto con gli smartphone Pixel dimostra come anche le grandi aziende possono incappare in intoppi e rallentamenti.