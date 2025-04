Ray-Ban Meta: nuove funzioni AI in arrivo

Meta si prepara ad una novità per il settore dei dispositivi indossabili. L’azienda, infatti, sta per introdurre un importante aggiornamento per i suoi occhiali smart. I cambiamenti per i Ray-Ban Meta riguardano sia l’estetica sia la tecnologia dei dispositivi. In tal modo punta a renderli più versatili, intelligenti e indispensabili nella vita quotidiana. Tra le innovazioni più attese spicca la funzione di traduzione simultanea, ora disponibile su scala globale.

Ray-Ban Meta: aggiornamenti in arrivo

Tale tecnologia permette agli utenti di comunicare senza barriere linguistiche. Le lingue disponibili sono inglese, italiano, spagnolo e francese. Per procedere basta un semplice comando vocale. Il tutto ascoltando la traduzione direttamente negli auricolari integrati. Il sistema può funzionare anche offline se i pacchetti linguistici sono stati scaricati. Rappresenta un alleato prezioso per chi viaggia o lavora in contesti internazionali.

Ma le novità non finiscono qui. Meta ha annunciato l’imminente integrazione degli occhiali con le funzioni di messaggistica e chiamata su Instagram. Affiancando così le già disponibili WhatsApp, Messenger e le app native dei sistemi operativi mobili. Grande attenzione è stata riservata anche all’intrattenimento musicale. Gli occhiali ora supportano servizi come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Shazam anche al di fuori degli Stati Uniti. Ciò a condizione che la lingua di sistema sia impostata su inglese. L’assistente vocale Meta AI può non solo riprodurre brani su richiesta, ma anche fornire informazioni sulle canzoni in ascolto.

Una delle aggiunte più futuristiche riguarda la modalità “Live AI”. Quest’ultima introduce un’interazione continua e visiva con l’assistente. In pratica, gli occhiali saranno in grado di “vedere” ciò che guarda l’utente e offrire suggerimenti contestuali. Dal punto di vista del design, Meta ha lanciato nuove varianti della collezione Skyler. Come il raffinato modello Shiny Chalky Gray con lenti Transitions Sapphire. Oltre a due versioni in nero lucido.

Infine, è utile sottolineare che gli occhiali Ray-Ban Meta stanno arrivando in nuovi mercati. Come Messico, India e Emirati Arabi Uniti. Mentre l’assistente Meta AI estende il suo supporto a sempre più Paesi europei.