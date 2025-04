Google Pixel 9a: le prime indiscrezioni sono promettenti

Nel settore degli smartphone, trovare un nuovo dispositivo non è sempre facile. Ciò soprattutto se si cerca un buon equilibrio tra prestazioni, qualità fotografica e prezzo. Ma Google sembra aver centrato l’obiettivo con il suo nuovo Pixel 9a. Un dispositivo di medio gamma che riesce a farsi notare per le sue capacità fotografiche. Secondo il noto portale DxOMark, specializzato in benchmark fotografici, il Pixel 9a si è guadagnato un punteggio di 143 punti. Posizionando alla trentatreesima posizione nella classifica generale. Un risultato che può sembrare modesto, ma che in realtà risulta un importante traguardo. Ciò è evidente se si considera il suo contesto per intero.

Google Pixel 9a: le caratteristiche del nuovo modello

Il Pixel 9a ha un prezzo di listino di 549 euro. Ciò lo colloca nella fascia media del mercato. Se si osserva la classifica in rapporto al prezzo, la prospettiva cambia radicalmente. Il modello 9a risulta, infatti, essere il migliore della sua categoria. A livello tecnico, il comparto fotografico è composto da due sensori. Una camera principale da 48 MP (la stessa montata sul Google Pixel 9 Pro Fold). Con apertura f/1.7, stabilizzazione ottica, e un campo visivo di 82°. A cui si aggiunge una ultra-grandangolare da 13 MP. Con apertura f/2.2 e campo visivo a 120°.

Tra i punti di forza segnalati da DxOMark c’è un’esposizione accurata, buona resa dei dettagli, colori naturali e un bilanciamento del bianco affidabile. Le prestazioni si mantengono solide in ogni condizione ambientale. Anche nei video, il Pixel 9a mostra prestazioni convincenti. Non mancano però alcuni difetti. Nelle situazioni con scarsa luminosità la perdita di dettaglio è evidente. La modalità ritratto può soffrire di artefatti visivi. Mentre, in condizioni di alto contrasto, l’HDR non è sempre affidabile.

Con tali caratteristiche, il Pixel 9a di Google rappresenta una delle scelte più intelligenti per chi cerca uno smartphone capace di offrire un giusto equilibrio. Il punto di incontro tra un’eccellente esperienza fotografica, prestazioni e costi.