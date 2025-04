Mouse Logitech MX a prezzo shock: su Amazon in sconto del 48%

Quante volte vi sarà capitato di utilizzare il mouse per lunghe sessioni di lavoro ritrovandovi con dolori alla mano? Probabilmente il mouse che state utilizzando non è ergonomico e ciò porta a conseguenze a carico delle articolazioni. Proprio per evitare tale tipologia di problematica, ormai piuttosto comune tra gli utenti che lavorano molte ore al PC, il marchio Logitech ha deciso di realizzare una soluzione ergonomica. Questo modello MX si contraddistingue per essere un mouse verticale wireless con impugnatura ergonomica realizzata appositamente per rendere l’esperienza d’uso molto più confortevole.

Non a caso, la posizione naturale della mano quando viene utilizzato questo modello MX Vertical ‎riduce lo sforzo muscolare del 10% e favorisce una postura più ergonomica, mantenendo ‎alte le prestazioni. Cosa rende, dunque, speciale questo modello di mouse progettato da Logitech? Senza alcun dubbio la migliore posizione del polso.

Codici sconto e offerte Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere sempre aggiornati.

Logitech MX: il mouse verticale oggi in offerta

Il Logitech MX non è un mouse qualunque ma si contraddistingue grazie all’innovativa progettazione. Grazie all’esclusivo angolo di 57° riduce pressione sul polso, affaticamento muscolare, migliora la postura e il pollice riposa ‎comodamente sul supporto. Oltre a ciò, l’azienda ha deciso di ottimizzare l’esperienza d’uso dell’utente con implementando una funzione di tracciamento ottico avanzato con sensore ad alta precisione. Tramite tale funzione, infatti, il tracciamento è in grado di ridurre di 4 volte il ‎movimento della mano rispetto a un mouse classico.

Non perdete altro tempo se volete portare a casa un mouse con un design super innovativo. Mettete da parte il vostro vecchio dispositivo e comprate questo Logitech MX a un prezzo incredibile. Costa solo 64,99 euro grazie a uno sconto del 48% applicato sul prezzo iniziale di listino. Naturalmente, come tutte le offerte, anche questa potrebbe terminare in qualsiasi momento.