OnePlus 13s è ufficiale: ecco i dettagli rilasciati

È stato ufficialmente annunciato il nuovo OnePlus 13s. Una versione compatta, ma performante del già conosciuto OnePlus 13. Destinato al mercato indiano, tale modello si aggiunge alla gamma di fascia alta dell’azienda. Il OnePlus 13s si distingue per il suo design elegante e per le specifiche tecniche da top di gamma. Il OnePlus 13s presenta uno schermo AMOLED da 6,32 pollici. Con risoluzione 1216 x 2640 pixel. Tale pannello, è in grado di offrire colori brillanti e neri profondi. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il display è protetto da uno strato di vetro ceramico. Un materiale molto resistente che garantisce una maggiore protezione contro graffi e urti.

OnePlus 13s: le caratteristiche del nuovo smartphone

Il dispositivo è dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite. Tale chip, abbinato alla GPU Adreno 830, promette prestazioni eccellenti. La batteria, da 6260 mAh, offre una lunga autonomia. Mentre la tecnologia di ricarica SuperVOOC da 80W consente di procedere con rapidità. Il lato sinistro del dispositivo ospita un nuovo pulsante. Mentre i tradizionali tasti di accensione e volume si trovano sul lato destro. La parte inferiore presenta la slot per la SIM. Con porta USB-C e un microfono. Il modulo fotocamera, posto sul retro del dispositivo, è composto da due sensori principali. Uno da 50 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Supportati da un flash LED centrale.

Il OnePlus 13s sarà disponibile in due varianti di memoria. La prima con 12 GB di RAM con 256 GB di spazio interno. La seconda con 16 GB di RAM. E con 512 GB di memoria interna. Il sistema operativo OxygenOS 15 si basa su Android 15. Garantisce un’esperienza utente fluida e ricca. OnePlus ha promesso che il dispositivo riceverà ben 4 anni di aggiornamenti principali e 6 anni di patch di sicurezza. Offrendo così una lunga durata in termini di supporto software.

Le colorazioni ufficiali saranno Black Velvet e Satin Pink. Per il prezzo, si prevede che il nuovo smartphone OnePlus sarà disponibile in India con un prezzo di partenza compreso tra 54990 e 55000 rupie indiane. Cifra che corrisponde a circa 568 euro. Al momento, non sono state comunicate le date ufficiali per il rilascio in Europa. È molto probabile, però, che arrivi un annuncio ufficiale nelle prossime settimane.