Amazon fa crollare il prezzo dell’Acer Aspire 3 del 20%

Volete avere a portata di mano un PC in grado di offrire il meglio dell’esperienza d’uso in qualsiasi momento? Il PC portatile Acer Aspire 3 15 si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche eccellenti. Tra le principali non possiamo non porre l’attenzione sul processore AMD Ryzen 5 5500U e sulla scheda grafica AMD Radeon.

Il display è un 15.6″ FHD LED LCD mentre per offrire un’ottima archiviazione dei contenuti dispone di 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di memoria SSD. Tutto ciò per consentirvi di svolgere qualsiasi attività spendendo poco. Oggi questo PC del marchio Acer costa molto meno grazie a questa speciale offerta messa a disposizione da Amazon.

Sconti e codici promozionali sono disponibili sui canali telegram tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per non perdervi nessuna occasione.

PC Acer: in offerta speciale su Amazon

Non un PC qualunque ma un notebook con display FHD a 1080p, perfetto per la navigazione occasionale sul web e per lo streaming di video dato che è in grado di offrire immagini nitide e dettagliate. Il punto di forza di questo display? Senza dubbio la presenza dell’Acer BlueLightShield che consente di ridurre i livelli di esposizione alla luce blu per gli utenti.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso questo PC dispone di un’eccellente connettività. L’utente può infatti collegare al laptop i dispositivi che desidera. Non mancano, inoltre, il WiFi 6 e HDMI 2.1 che offrono velocità e funzionalità migliorate in qualsiasi momento.

Se volete avere a portata di mano un nuovo PC con ottimo rapporto qualità/prezzo questo dispositivo Acer è perfetto per voi. Grazie alla promozione attualmente disponibile su Amazon lo pagate molto meno rispetto ad altri giorni. Il 20% di sconto sul prezzo di listino vi consente infatti di pagarlo solamente 479 euro. Perché, dunque, attendere ancora? Questa promozione non è a tempo illimitato quindi sarà meglio approfittarne subito.