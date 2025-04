Very Mobile, tante promo extra vantaggiose

Tra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, Very Mobile è attualmente uno dei più convenienti. La sua proposta è infatti quanto mai variegata e comprende numerose offerte di rete mobile di rilievo, una più interessante dell’altra. Ci sono infatti offerte che hanno un costo di partenza estremamente basso ma che includono comunque una grande quantità di giga per navigare. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Very Mobile, disponibili tante super offerte mobile a basso costo

Per tutti gli utenti che desiderano arrivare un’offerta mobile a basso costo, Very Mobile è senz’altro un’ottima scelta. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale dispone al momento di un catalogo di offerte mobile estremamente convenienti. Una delle più interessanti è senz’altro l’offerta mobile nota come Very 5,99 150 GB.

Quest’ultima è rivolta ai nuovi clienti che decideranno di passare dagli altri operatori telefonici rivali. Ogni mese, in particolare, gli utenti avranno accesso a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con connettività di quinta generazione. Nel bundle dell’offerta gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

L’operatore sta anche proponendo il primo mese di questa offerta in omaggio. Per chi vuole stare ulteriormente tranquillo navigando, c’è anche l’offerta mobile Very 7,99 300 GB. In questo caso, gli utenti potranno addirittura avere accesso ogni mese a ben 300 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Sono poi sempre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 7,99 euro al mese. Ad un euro in meno, c’è poi un’altra super offerta che include fino a 200 GB di traffico dati.