Nonostante sia stato annunciato da poco sul mercato il top di gamma iQOO 13, sembra che il produttore tech iQOO stia preparando l’arrivo di un ulteriore smartphone di fascia medio-alta. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo iQOO Neo 10 Pro. Nel corso delle ultime ore, il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune primissime informazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO sta per lanciare il nuovo iQOO Neo 10 Pro, ecco cosa sappiamo

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato alcune prime informazioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia medio-alta di casa iQOO. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO Neo 10 Pro. A detta del leaker, l’azienda è ormai prossima al suo debutto ufficiale sul mercato.

Per quanto riguarda le prestazioni, invece, secondo il leaker sotto al cofano ci dovrebbe essere il soc di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9400. In accoppiata, non dovrebbero mancare diversi tagli di memoria, presumibilmente con fino a 16 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. L’autonomia dovrebbe poi fare passi da gigante.

Si parla infatti di una capienza compresa tra i 6000 mah e i 6900 mah. Quel che è certo è che lo smartphone potrà contare sul supporto alla ricarica rapida pari a ben 120W. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, dovrebbe esserci un ampio display con tecnologia OLED di tipo LTPO 8T. All’interno del pannello dovrebbe essere integrato un sensore biometrico ultrasuonico realizzato da Goodix. Il comparto fotografico dovrebbero essere invece composto da due sensori rispettivamente pari a 50 MP ciascuno . Non si sa invece come sarà il sensore fotografico anteriore per i selfie.

Per il momento queste sono le prime informazioni fornite dal leaker Digital Chat Station sul prossimo iQOO Neo 10 Pro, dovremo attendere per vedere se quanto è emerso sarà veritiero o meno.