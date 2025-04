Apple Intelligence a pagamento? Gli utenti potrebbero essere d’accordo

Apple Intelligence è già stato rilasciato per tutti gli utenti ma alcune delle sue funzionalità non sono ancora disponibili. Ciò ha fatto si che la novità basata sull’IA di Apple fosse al centro dell’attenzione in questioni ultimi giorni, giorni nei quali si è parlato appunto di una strategia di marketing ambigua messa in atto dal colosso di Cupertino, che potrebbe comunque non aver intaccato il suo rapporto di fiducia con il pubblico. Gran parte degli utenti Apple, infatti, hanno sostenuto un sondaggio dal quale emerge che sarebbero addirittura disposti a pagare per poter usufruire delle funzioni di Apple Intelligence

Gli utenti potrebbero pagare per utilizzare Apple Intelligence

Un sondaggio diffuso da Morgan Stanley ha chiesto agli utenti se fossero disposti a pagare per poter usufruire delle funzioni proposte da Apple Intelligence. Il questionario diffuso da febbraio a marzo e somministrato a ben 3300 utenti ha ottenuto il 52% di risposte affermative, permettendo di concludere che gran parte dei consumatori sarebbero disposti a pagare un abbonamento mensile per poter godere di funzioni avanzate.

Entrando nel dettaglio, gran parte degli utenti sarebbero disposti a spendere tra i 10 e i 14,99 dollari al mese, mentre il 22% degli utenti ha affermato di essere disposto a pagare 15,00 dollari al mese.

Quanto emerso permette di affermare che l’accoglienza nei confronti del prodotto di casa di Cupertino è positiva e che l’introduzione di sempre maggiori novità potrebbe alimentare l’entusiasmo degli utenti. Staremo a vedere, dunque, in che modo il colosso sfiderà la concorrenza e manterrà vivo il legame con il suo pubblico, che si ritrova adesso in attesa dell’arrivo dei prossimi melafonini, i quali accoglieranno un modello inedito: l‘iPhone 17 Air. Quest’ultimo sarà tra i modelli più interessanti per via del suo design ultra-sottile, che darà il via al diffondersi di una tendenza già accolta anche da Samsung, che si prepara a rilasciare il Galaxy S25 Edge.