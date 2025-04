Metalli, scoperta una nuova forma di magnetismo

Recentemente è stato scoperto un nuovo materiale che potrebbe rivoluzionare il mondo della fisica soprattutto per le sue proprietà. Infatti in questo composto è stata osservata una rara forma di magnetismo monodimensionale, fenomeno molto raro da vedere soprattutto per un materiale metallico. Infatti i metalli possiedono altre capacità e spesso questo fenomeno è stato avvistato sui materiali isolanti. Questa è una scoperta molto interessante che apre la strada anche per lo sviluppo di nuovi metalli che verranno utilizzati nei modelli quantistici.

I materiali in questione sono il Ti 4 MnBi 2 e il Yb 2 Pt 2 Pb che dimostrano possedere delle capacità molto interessante per la loro categoria. Infatti sono alcuni metalli caratterizzati dal particolare fenomeno del magnetismo monodimensionale. Questa categoria di metalli quantistici è molto importante soprattutto per lo studio delle future invenzioni legate al mondo della tecnologia. Le caratteristiche riportate da questi materiali fa pensare alla possibilità dell’ esistenza di altre tipologie di materiali con caratteristiche mai viste prima. Questo è molto importate per la fisica soprattutto per analizzare tutti i possibili stati di un sistema.

Metalli, nuovo fenomeno avvistato in un possibile materiale quantistico

All’ interno del Ti 4 MnBi 2 sono presenti le cosiddette catene di spin che rappresentano dei piccoli magneti che possono reagire tra di loro con molta facilità. A basse temperature, nei metalli comuni, si formano delle strutture ordinate; invece per il Ti 4 MnBi 2 non succede poiché al suo interno sono presenti fluttuazioni quantistiche che impediscono di fissarsi in una forma ben definita. In questo stato si creano dei fenomeni magnetici complessi che teoricamente esistono solo allo zero assoluto. Grazie ai dati raccolti si possono realizzare materiali quantistici più avanzati e adatti per l’ alta tecnologia. Inoltre saranno molto utili nello sviluppo di sistemi di memoria più avanzati e utili per il pregresso tecnologico.

Con queste scoperte si aprono le porte a nuovi orizzonti sia dal punto della fisica sia dal punto di vista della tecnologia che potrà utilizzare questi materiali per degli scopi futuri.