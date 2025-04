Dell presenta i suoi nuovi supercomputer da gaming

Dell ha introdotto sul mercato italiano una nuova generazione di PC portatili da gaming. Si tratta dei nuovi Alienware Area-51. Saranno disponibili in due varianti con schermo da 16 e 18 pollici. Tali laptop sono destinati a soddisfare le esigenze dei gamer più appassionati e tecnicamente esigenti. Equipaggiati con le potenti GPU NVIDIA RTX 5080, i modelli saranno presto accompagnati anche dalle versioni con RTX 5090 e RTX 5070. Espandendo ulteriormente la gamma e le opzioni di prestazioni.

Dell: nuove opzioni per il mondo gaming

Una delle caratteristiche della nuova serie Alienware Area-51 è il design. Quest’ultimo si distingue per una serie di dettagli esclusivi. La finitura Liquid Teal, applicata su un alluminio anodizzato, conferisce al portatile una lucentezza scura e iridescente che cambia colore a seconda della luce. Ciò crea un effetto visivo affascinante e unico. Il ripiano termico traslucido posteriore, illuminato da animazioni luminose AlienFX a gradiente, richiama i movimenti dell’aurora boreale. Inoltre, l’effetto luminoso Aurora, un’animazione all’avvio, è accompagnato da un nuovo effetto sonoro.

Entrambi i modelli sono dotati di architettura con CPU Intel Core Ultra 9 275HX. Offrendo una combinazione di potenza e efficienza per far fronte ai giochi più complessi e alle applicazioni più esigenti. Tali portatili presentano una gestione della potenza di ben 280W, suddivisi tra 175W per l’unità grafica e 105W per il processore. Per una gestione ottimale della temperatura, Dell ha integrato un avanzato sistema termico Cryo-tech. Quest’ultimo sposta una maggiore quantità di aria all’interno del case. Riducendo il rumore e migliorando l’efficienza dei dispositivi Dell.

Un dettaglio interessante riguarda la finestra trasparente in Gorilla Glass situata sul lato inferiore del dispositivo. Quest’ultimo, infatti, consente di osservare i componenti interni mentre sono in funzione. La nuova serie Alienware Area-51 è anche caratterizzata dal design Zero Hinge, che offre contorni puliti e linee moderne. Per le prestazioni, i nuovi portatili Alienware sono dotati di memoria XMP, con velocità fino a 7200MT/s. Sono i primi laptop della serie Alienware a integrare SSD di quinta generazione. Garantendo una velocità di trasmissione dati senza pari. Grazie alla tecnologia Microsoft DirectStorage, la GPU può accedere alle unità SSD (che arrivano fino a 12TB), migliorando l’esperienza complessiva. Per i prezzi, il Dell Alienware 18 Area-51 con GPU NVIDIA RTX 5080 è disponibile al prezzo di 4.299€. Mentre il modello da 16 pollici con la stessa GPU è acquistabile per 4.099€.