Very Mobile: tantissimi GIGA nell’offerta mobile ora con il 5G gratis

Very Mobile torna a far parlare di sé e come se non con una nuova promozione mobile semplice e conveniente? Questa è stata pensata per coloro che amano avere tutto e soprattutto che vogliono cambiare operatore senza complicazioni. La nuova offerta ha un costo mensile di 5,99€ per sempre e comprende 150 GB al mese con 5G incluso, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri.

Il primo mese è gratuito e l’attivazione costa solo 2,99€, ecco i dettagli

Per chi attiva l’offerta, il primo mese è totalmente gratuito, senza costi iniziali nascosti sul canone mensile. L’unico importo richiesto è un contributo di attivazione di 2,99€, che si paga una sola volta. È un’occasione utile per testare la rete Very Mobile – che utilizza l’infrastruttura WindTre – senza impegni economici rilevanti.

Nessuna restrizione sull’operatore di provenienza

A differenza di molte altre promozioni simili, questa è aperta a tutti, senza limitazioni legate al gestore da cui si proviene. Che si tratti di un operatore virtuale o di uno dei grandi brand del settore, è possibile fare portabilità del numero e passare a Very Mobile senza esclusioni.

Disponibili sia la SIM fisica che la eSIM virtuale

L’offerta può essere attivata online e supporta sia la SIM fisica tradizionale che la più moderna eSIM, comoda soprattutto per chi ha dispositivi compatibili. Inoltre, chi preferisce una procedura digitale, può completare l’attivazione usando SPID, in pochi minuti.

Promo valida fino all’8 maggio 2025

Very Mobile ha fissato una scadenza chiara: l’offerta è disponibile fino all’8 maggio. Dopo questa data, salvo proroghe, non sarà più possibile accedere alla promozione.

Con tanti giga, rete 5G inclusa, zero vincoli e un costo mensile bloccato, questa proposta si rivolge a chi vuole una tariffa stabile e vantaggiosa. Una soluzione pratica, soprattutto per chi cerca chiarezza e semplicità nel cambiare operatore senza rinunciare a prestazioni e convenienza.