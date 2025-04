Huawei presenta la ricarica megawatt per veicoli elettrici: fino a 1.000 kW per camion e auto

Huawei ricarica veloce

Huawei ha ufficializzato lo sviluppo di un sistema di ricarica megawatt per veicoli elettrici, con una potenza di picco fino a 1.000 kW, destinato in particolare a camion elettrici, ma compatibile anche con auto elettriche che supportano carichi elevati. La nuova tecnologia è stata presentata come parte della strategia di Huawei per favorire la transizione verso una mobilità sostenibile, puntando su efficienza, velocità e infrastrutture intelligenti.

La ricarica megawatt rappresenta uno dei passi più significativi verso il superamento delle barriere attuali alla diffusione dei mezzi pesanti elettrici. Con tempi di ricarica ridotti a meno di 30 minuti, anche per batterie di grandi dimensioni, Huawei mira a rivoluzionare la logistica a zero emissioni.

Il nuovo sistema promette velocità ultrafast e una spinta decisiva all’elettrificazione del trasporto pesante

Il sistema sviluppato da Huawei rientra negli standard definiti dalla China Electricity Council, che ha recentemente approvato le specifiche tecniche per la ricarica a megawatt. Si tratta di un sistema a corrente continua, progettato per offrire la massima efficienza e sicurezza in scenari ad alta potenza.

Secondo i dati divulgati, la potenza massima raggiungibile è di 1.000 kW, ovvero un megawatt, con una tensione di esercizio di circa 1.250V. In condizioni ideali, un camion elettrico con una batteria da 1.000 kWh potrebbe ricaricarsi in meno di un’ora, mentre un veicolo leggero ad alte prestazioni potrebbe ottenere un 80% di carica in meno di 10 minuti.

Questo tipo di ricarica richiede connettori e cavi raffreddati a liquido, stazioni di ricarica appositamente progettate e infrastrutture elettriche in grado di gestire un carico elevato. Huawei ha integrato nella sua soluzione sistemi di gestione dell’energia intelligenti, con algoritmi per ottimizzare i picchi di carico e limitare gli sprechi.

La ricarica megawatt è considerata uno dei tasselli mancanti nella transizione dell’autotrasporto pesante verso l’elettrico. I mezzi industriali, infatti, richiedono batterie molto capienti e tempi di ricarica compatibili con i ritmi di utilizzo intensivi. Le tecnologie attuali, come la ricarica ultrafast da 350 kW, non sono sufficienti per garantire un’operatività fluida per camion, autobus o pullman elettrici.

Huawei punta a colmare questo gap con un sistema scalabile e aperto, pronto a integrarsi con le future generazioni di veicoli elettrici, anche in ambito urbano o autostradale. Il colosso cinese ha confermato che le prime installazioni del sistema di ricarica megawatt sono già operative in Cina, in hub logistici e poli industriali.

In Europa, si attende l’adeguamento degli standard per permettere la compatibilità dei caricatori megawatt con i mezzi in arrivo nei prossimi anni. Progetti pilota sono attesi anche in Germania, dove alcuni costruttori stanno sviluppando mezzi elettrici compatibili con questo tipo di alimentazione.