Amazon CONGELA il prezzo di Samsung Galaxy Tab A9+: costa poco oggi

Amazon è pronta a far tornare agli utenti la voglia di investire sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, in questi giorni è stata lanciata una buona campagna promozionale che abbassa di molto il livello di spesa sull’acquisto di un Samsung Galaxy Tab A9+, in modo tale da poter ridurre al massimo la spesa, senza doversi minimamente preoccupare di tutto il resto.

Il dispositivo di cui vi parliamo è un tablet da 11 pollici di diagonale, dotato di un pannello TFT LCD con una buona risoluzione, WUXGA, e la possibilità di variare il refresh rate fino a 90Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il processore è di buona qualità, un Qualcomm SM6375, con alle spalle la solita ottima configurazione che, nel nostro caso, si ferma a 4GB di RAM con 64GB di memoria interna (ad ogni modo espandibile con l’ausilio di una microSD).

Amazon abbassa il prezzo di Samsung Galaxy Tab A9+

Lanciato ufficialmente nel corso del 2023, il tablet è oggi è uno dei punti di riferimento per coloro che vogliono cercare di spendere relativamente poco, e godere di buone prestazioni generali. Il prodotto può essere acquistato con un prezzo consigliato di 259 euro, ma grazie alla promozione odierna di Amazon la spesa finale scende del 38%, per arrivare in questo modo ad un investimento finale di soli 161,04 euro. Ordinatelo collegandovi subito qui.

Il sistema operativo preinstallato è Android 13, con personalizzazione grafica One UI, una delle più amate e discusse al mondo, per la sua capacità di mettere tra le mani degli utenti funzionalità di altissimo livello, condite con interfacce facilmente comprensibili ed effettivamente alla portata anche del consumatore meno esperto, o che non si è mai avvicinato al mondo Android.