Very Mobile, super offerte low cost fino a maggio

Fino ai primi giorni di maggio sarà possibile attivare una delle fantastiche offerte di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale Very Mobile. Quest’ultimo ha infatti da poco prorogato la disponibilità del suo catalogo. Con le offerte, è stata anche prorogata la disponibilità della super promozione dell’operatore che permette di utilizzare gratuitamente la navigazione con connettività 5G. Vediamo qui di seguito le offerte prorogate più interessanti.

Very Mobile, arriva la proroga fino a maggio delle sue super offerte mobile low cost

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha da poco prorogato gran parte delle sue super offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, ora tutti gli utenti potranno attivare una di queste offerte fino ai primi giorni di maggio, in particolare fino al prossimo 8 maggio 2025. Oltre a questo, l’operatore ha poi prorogato la sua promo che permette di navigare con connettività 5G gratuitamente con tutte le sue offerte con un prezzo di partenza di 5,99 euro al mese.

Tra le offerte di rete mobile più a basso costo che sono state prorogate c’è ad esempio Very 5,99 100 GB. Quest’ultima ha un costo molto basso di soli 5,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta include fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con le nuove reti di quinta generazione con una velocità massima pari a 2 gbps in download e 200 mbps in upload. Il bundle dell’offerta prosegue poi con minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri.

È stata inoltre prorogata anche la super offerta mobile Very 5,99 Giga X2. Quest’ultima ha sempre un costo di 5,99 euro. Tuttavia, l’offerta include fino a ben 150 GB di traffico dati sempre per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. L’offerta è però attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli altri operatori telefonici rivali.