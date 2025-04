Very Mobile è CLAMOROSA: la promo costa solo 5,99€ al mese e c’è il 5G

Very Mobile, uno degli operatori virtuali più apprezzati nel panorama telefonico italiano, rilancia con una nuova offerta destinata davvero a tutti gli utenti. Questa volta punta in modo particolare sulla convenienza e sulla semplicità, offrendo molti giga e la qualità del 5G inclusa gratuitamente, a un prezzo davvero competitivo.

Cosa include la nuova offerta Very Mobile

La promozione appena presentata da Very Mobile ha un costo fisso di soli 5,99 euro al mese che non cambierà mai nel tempo, garantendo così ai clienti la sicurezza di non ricevere aumenti indesiderati. Ecco nel dettaglio cosa si ottiene con questo piccolo prezzo mensile:

150 GB di traffico dati mensile per navigare liberamente;

connessione in rete 5G gratuita , senza costi aggiuntivi;

chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

SMS senza alcun limite, ideali per chi ama scrivere messaggi tradizionali.

Offerte di questo genere garantiscono dunque il meglio sotto più punti di vista, quello che in realtà gli utenti cercano nel momento in cui decidono di abbandonare il loro provider vecchio.

Attivazione economica, semplice e veloce

Per aderire all’offerta Very Mobile è prevista una quota di attivazione una tantum di 2,99 euro, che si paga solo al momento della sottoscrizione e non viene più richiesta in seguito. Inoltre, per incentivare ulteriormente la scelta, l’operatore ha deciso di regalare il primo mese completamente gratis, permettendo così agli utenti di provare il servizio senza costi aggiuntivi.

Un’altra comodità riguarda la modalità di attivazione. È infatti possibile scegliere la classica scheda SIM fisica oppure, in alternativa, l’opzione eSIM virtuale, che permette un’attivazione quasi immediata senza dover attendere la spedizione. In entrambi i casi, il procedimento può avvenire facilmente utilizzando lo SPID, semplificando al massimo l’operazione.

Disponibile per tutti fino all’8 maggio

La promo Very Mobile non ha restrizioni particolari sull’operatore di provenienza: possono aderire tutti gli utenti, da qualsiasi gestore telefonico nazionale. L’unica attenzione necessaria è legata alla data: l’offerta rimarrà disponibile soltanto fino all’8 maggio 2025.

Very Mobile, dunque, propone ancora una volta una tariffa chiara, conveniente e adatta alle esigenze degli utenti moderni, con la libertà di provare il servizio senza alcun rischio economico nel primo mese.