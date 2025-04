AMD Radeon RX 9060 XT: è ufficiale l’arrivo anticipato

Il mondo delle schede grafiche è in continuo fermento. A tal proposito, AMD è al centro di una novità importante. Con una mossa inaspettata, ma estremamente strategica, l’azienda ha rivisto la propria roadmap di lancio per due delle GPU più attese. Ovvero quelle basate sull’architettura RDNA 4. Si tratta della Radeon RX 9060 XT e la RX 9070 GRE. L’azienda punta ad una nuova distribuzione temporale dei prodotti. La quale rispecchia un’attenta analisi delle dinamiche di mercato e degli eventi internazionali. In particolare, la sorpresa più grande è rappresentata dalla Radeon RX 9060 XT, che arriverà con largo anticipo rispetto ai piani iniziali.

AMD cambia la sua roadmap per il lancio delle sue GPU

La Radeon RX 9060 XT era inizialmente prevista per giugno. Ora, invece, sarà disponibile dal 18 maggio 2025. Ovvero pochi giorni prima dell’apertura del COMPUTEX di Taipei. Una mossa che punta chiaramente a sfruttare l’eco mediatica della fiera per massimizzare la visibilità del prodotto. Non è difficile immaginare che durante l’evento i partner di AMD presenteranno versioni customizzate della scheda. Offrendo una panoramica completa per stampa, professionisti e appassionati.

Dal punto di vista tecnico, la RX 9060 XT sarà disponibile in due configurazioni di memoria (8 e 16 GB). Con un bus a 128 bit e memoria GDDR6 a 20 Gbps. La scheda offre una larghezza di banda di 320 GB/s. Con 32 Compute Unit e 2048 Stream Processor, la RX 9060 XT promette prestazioni solide. Supportate da una frequenza boost che può toccare i 3230 MHz. Una scelta che privilegia l’equilibrio tra prestazioni e costi, con un prezzo stimato tra i 300 e i 400 dollari.

Diversamente, invece, accadrà per la RX 9070 GRE. La data d’uscita di quest’ultima, invece, è stata posticipata al quarto trimestre del 2025. Con 12 GB di memoria e una GPU Navi 48 leggermente ridotta, tale variante sarà probabilmente lanciata in occasione del Singles’ Day, l’11 novembre. Una data strategica per il mercato cinese. Il rinvio, anche se deludente per alcuni, riflette una precisa volontà di AMD. L’azienda punta, infatti, a segmentare il mercato e concentrare le risorse dove possono avere il massimo impatto.