AMD 9070 GRE: la variante da 12Gb sempre più vicina

In rete sono arrivate nuove voci in merito alla futura scheda grafica in arrivo da parte di AMD, a riportarle è stato Videocardz e la scheda in questione è la RX 9070 GRE, scheda grafica che dovrebbe posizionarsi esattamente a metà tra la RX 9070 e la RX 9070 XT, si tratta ovviamente di una scheda non ancora rilasciata, ma che secondo le voci di corridoio darà una vera e propria battaglia alla RTX 5060 Ti di Nvidia.

Possibili caratteristiche

secondo le informazioni a disposizione e trapelate in rete la scheda in questione sarà basata su un chip Navi 48, Il quale include 3072 stream processors il che implica che un quarto dei core GPU saranno disabilitati rispetto alla capacità massima che questo chip può offrire, la scheda però offrirà frequenze di clock superiore rispetto al modello standard con un boost fino a 2,79 GHz, ciò dovrebbe portare ad una potenza di calcolo totale di circa 17,1 Tflops.

La differenza più significativa però riguarderà le memorie dal momento che la RAM video arriverà a circa 12 GB di memoria GDDR6, con un bus a 192 bit ma con una velocità ridotta a 18 Gigabit per secondo rispetto ai 20 del modello standard.

Un altro dettaglio sicuramente particolarmente interessante risulta essere il design, secondo le voci di corridoio anche in questo caso la scheda grafica in questione non godrà di una versione prodotta direttamente da AMD, stiamo parlando delle tanto discusse Founders Edition che di solito vantano un prezzo davvero competitivo del momento che corrisponde a quello consigliato per i listini di vendita, di conseguenza è altamente probabile che anche quest’ultima verrà prodotta dalle società partners, andando a soffrire di un aumento di prezzo di base che poi potrebbe crescere ancora di più a causa del mercato decisamente instabile e mutevole.

Ovviamente tutto ciò che rimane da fare e attendere per capire come si comporterà l’azienda e soprattutto la scheda grafica, una volta messa a contatto con i titoli in circolazione.