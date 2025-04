Very Mobile lancia una nuova offerta Winback con 200GB: un’ occasione unica

Very Mobile, il popolare operatore telefonico virtuale, ha lanciato una nuova campagna Winback. Una proposta dedicata ad alcuni dei suoi ex clienti, con un’offerta imperdibile. Ma vediamo di cosa si tratta. Fino al 27 aprile 2025, gli utenti selezionati potranno tornare a VeryMobile grazie alla promo Very4,99-Winback, disponibile al prezzo mensile di 4,99€. Tale soluzione include ben 200GB di traffico internet in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Non è la prima volta che Very offre questa tipologia di piano, ma questa presenta alcune novità importanti.

Rinnovi gratuiti e vantaggi: i benefici del programma “Porta un Amico in Very”

Gli utenti coinvolti riceveranno un SMS contenente un codice coupon che permette di attivare l’offerta su un nuovo numero, oppure su uno già esistente, anche se appartenente a un altro operatore. La portabilità del numero (MNP) è inclusa e gratuita, così come la SIM, che può essere fisica o virtuale (eSIM). Grazie a questa promozione, gli ex clienti di Very Mobile potranno godere, come detto, di minuti illimitati e di un ampio pacchetto di dati, sfruttando la rete WindTre, una delle più estese in Italia.

In più, se si desidera navigare in 5G, l’opzione Very Full Speed5G può essere attivata per soli 0,99 centesimi, con il primo mese gratuito. In assenza di copertura 5G, la velocità della connessione in 4G sarà comunque più che sufficiente, arrivando fino a 30Mbps in download e upload. Il pagamento dell’offerta avviene su credito residuo, e in caso di insufficienza dello stesso, il servizio verrà sospeso fino a che non verrà effettuata una ricarica.

Oltre all’offerta Winback, VeryMobile ha lanciato anche un programma di incentivazione molto interessante, “Porta un Amico in Very“. Quest’ ultimo permette di guadagnare rinnovi gratuiti e ricariche bonus. Chi invita un amico a sottoscrivere l’offerta Very 4,99, infatti, potrà ricevere tre rinnovi gratuiti, corrispondenti a 15€ di ricarica omaggio. Ogni amico che entrerà in VeryMobile grazie al codice di invito poi riceverà, a sua volta, 5€ di ricarica. Se l’amico proviene da uno degli operatori selezionati, entrambi guadagneranno ulteriori 10€ di ricarica omaggio.

Questa promozione permette di guadagnare fino a 150€ di ricariche bonus. L’invito è semplice e gratuito. Basta entrare nell’app ufficiale dell’ operatore, andare nella sezione “Porta un amico in Very” e inviare il proprio codice-amico agli interessati. Non sono poi stati dimenticati coloro che viaggiano all’estero. Essi infatti potranno godere di minuti e SMS illimitati nei Paesi dell’Unione Europea, senza costi in più. Per il traffico dati, è previsto invece un limite mensile di 6,30GB, con tariffazione a consumo per i dati extra.