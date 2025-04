WhatsApp introduce una nuova funzione di privacy: più sicurezza per le conversazioni

WhatsApp ha deciso di rafforzare ulteriormente la protezione delle chat. Come? Introducendo una nuova funzionalità che potenzia la sicurezza degli scambi tra gli utenti. La “Privacy avanzata della chat” è la novità pensata per garantire maggiore discrezione. Ciò in particolare quando si condividono contenuti sensibili all’interno di gruppi o conversazioni con persone sconosciute. L’app è già conosciuta per la sua crittografia end-to-end, la quale garantisce la lettura dei messaggi solo al mittente e al destinatario. La nuova funzione però va oltre, poiché aggiunge un ulteriore strato di sicurezza.

Si tratta infatti di un passo importante. Destinato a rispondere alle esigenze di privacy di chi utilizza WhatsApp non solo per scambi informali, ma anche per discussioni delicate o in contesti in cui la riservatezza è essenziale.

WhatsApp garantisce un controllo totale per una privacy personalizzata

La nuova opzione di WhatsApp consente agli amministratori dei gruppi, e in alcuni casi anche ai singoli utenti, di limitare l’esportazione dei messaggi e di impedire il download automatico dei media inviati nelle chat. In più, viene esclusa la possibilità che i contenuti vengano utilizzati per applicazioni di intelligenza artificiale. Questa serie di restrizioni garantisce quindi che tutto ciò che viene condiviso rimanga all’interno della chat, senza il rischio che le informazioni possano finire in mani sbagliate. Una novità che si rivela particolarmente utile in contesti delicati. Come ad esempio gruppi di supporto psicologico, community o progetti in cui le informazioni trattate richiedono una protezione assoluta.

La privacy avanzata della chat è facile da attivare. Basta accedere alle impostazioni della conversazione, cliccare sul nome del gruppo o del contatto, e selezionare la nuova opzione dal menù. Questo piccolo ma importante cambiamento offre un controllo totale su ciò che viene condiviso, dando la possibilità di decidere chi può e non può esportare i contenuti. WhatsApp ha già annunciato che questa funzione è solo l’inizio di una serie di novità in arrivo, destinate a rendere l’app ancora più sicura. Il recente aggiornamento sarà distribuito a tutti nelle prossime settimane. In questo modo, la piattaforma, conferma il suo impegno nel garantire una protezione sempre maggiore.