Samsung One UI 8, la nuova interfaccia utente si mostra su Galaxy S25 Ultra

Il lancio della One UI 7 è tutt’ora in corso da parte di Samsung ma le indiscrezioni si stanno già concentrando sul debutto della One UI 8. La nuova versione dell’interfaccia utente realizzata dal produttore coreano è in fase di test su Galaxy S25 Ultra e il debutto è atteso a breve.

Il team di SamMobile ha avuto la possibilità di provare in anteprima il software messo a punto da Samsung basato su Android 16. Attraverso la loro prova, possiamo scoprire quali sono le novità che verranno rilasciate e scoprire qualche dettaglio nascosto.

Ad un primissimo impatto con la One UI 8, emerge chiaramente come Samsung non sia andata a stravolgere quanto fatto con la precedente versione. Nonostante il cambio di numerazione, il sistema operativo non introduce cambiamenti significativi a livello di interfaccia utente.

Samsung sta testando la One UI 8, i primi riscontri indicano la continuità con la precedente versione e l’introduzione di poche novità visibili

Mantenendo gli stilemi, le icone e il layout della One UI 7, la sensazione generale è che non ci siano modifiche estetiche evidenti. Samsung ha lavorato sull’ottimizzazione generale del codice, per questo sono presenti alcune funzionalità nuove che consentono di migliorare l’usabilità dei device.

In particolare, Samsung è andata a migliorare il Quick Share attraverso l’inclusione di una scheda “Ricevi”. In questo modo, è possibile rendere lo smartphone visibile agli altri dispositivi e garantire un trasferimento rapido dei contenuti.

Inoltre, quando si collegano le cuffie Galaxy Buds attraverso il bluetooth, non è più necessario avviare l’app Galaxy Wearable. In questo modo, il pairing sarà più veloce ed immediato, favorendo l’usabilità degli accessori.

Allo stato attuale, il sistema operativo risulta instabile e i bug potrebbero minare l’esperienza d’uso. Ricordiamo che si tratta di una versione di test e la presenza di errori e problemi è assolutamente normale. Il possibile debutto della One UI 8 è previsto nel corso dei prossimi mesi e prevediamo che Samsung possa lanciare l’interfaccia con i prossimi Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7.