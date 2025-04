WindTre lancia nuove opzioni Giga Sprint

È tempo di novità per i clienti WindTre. L’operatore ha infatti introdotto una serie di opzioni extra pensate per chi ha bisogno di più traffico dati. Si chiamano Giga Sprint e offrono da 30 fino a Giga illimitati con costi contenuti e validità di 62 giorni. La particolarità? Il pagamento è unico, senza alcun rinnovo automatico. Le offerte possono essere attivate solo online, tramite app o area clienti. Tale iniziativa punta ad offrire maggiore flessibilità a chi vuole più giga solo per un periodo limitato, senza modificare la propria offerta principale.

WindTre: navigazione, roaming e limiti per l’uso intenso

Le opzioni disponibili sono: 30GB a 3,99€, 60GB a 5,99€, 100GB a 10,99€ e Giga illimitati a 21,99€. Tutte restano attive per due mesi. Se il cliente ha già un’offerta con accesso alla rete 5G, potrà sfruttare anche queste opzioni alla massima velocità, sempre se è compatibile con la copertura e il dispositivo utilizzato. Secondo l’operatore, oltre il 97% della popolazione è coperta dal 5G DSS, mentre il 5G TDD arriva al 77%.

Con queste opzioni, la navigazione in Europa segue le regole del roaming UE. I Giga extra sono utilizzabili anche all’estero, ma nei limiti previsti dal regolamento europeo. Intanto continua lo spegnimento graduale della rete 3G, che sarà completamente dismessa entro la fine del 2025. Per chi poi attiva queste opzioni con credito insufficiente, entra in gioco il sistema di “ricarica in ritardo”. Questo permette di navigare per un giorno a 0,99 centesimi, e per altri quattro a 1,99€, fino a un massimo di 2,98€. L’importo si addebita solo se il credito resta negativo anche nei giorni successivi.

Attenzione anche ai Giga illimitati. Poiché se il consumo dati supera cinque volte la media, WindTre può ridurre temporaneamente la velocità a 640Kbps per un massimo di 72 ore. Il blocco però si applica solo nei casi di utilizzo anomalo o eccessivo delle risorse di rete.