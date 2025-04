KIA EV3: Connect ora porta YouTube e Netflix

La city car di Kia, EV3 ha appena ricevuto insieme a diverse funzionalità, un nuovo aggiornamento over the Hair che racchiude al proprio interno il nuovo assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale, nello specifico le nuove funzionalità che arrivano insieme all’assistente riguardano miglioramenti al controllo vocale, alla connettività, all’intrattenimento e alla navigazione, elementi che fanno parte di un progetto portato avanti dall’azienda destinato a migliorare l’esperienza a bordo per tutti gli occupanti del veicolo.

Tante novità

Pablo Martinez Masip, vicepresidente product e marketing di Kia Europe, ha espresso tutto l’entusiasmo legato all’introduzione dell’assistente basato su intelligenza artificiale di Kia all’interno dei propri veicoli, sottolineando come si tratti di una tecnologia vocale avanzata capace di comunicare in modo completamente naturale e intuitivo con il conducente, nello specifico questa innovazione consentirà di pianificare i viaggi, accedere a contenuti di intrattenimento è molto altro in modo davvero semplice.

A partire dal model Year 2022, i modelli Kia connessi possono ora ricevere due aggiornamenti gratuiti, altri aggiornamenti invece potranno essere acquistati accedendo a Kia Connect Store, l’ultimo aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità dedicate al modello EV3, tra cui spiccano pacchetti di intrattenimento esclusivi, streaming tramite YouTube, hotspot Wi-Fi e l’integrazione dell’assistente di intelligenza artificiale.

Quelle citate sono solo alcune delle 18 novità pensate per arricchire l’esperienza a bordo del sub- compatto, l’aggiornamento software viene scaricato tramite tecnologia wireless e una volta completato il download è spento il motore, sul display comparirà una finestra che consente di avviarne l’installazione.

Tra le nuove funzionalità rilasciate appositamente per questo modello spicca l’hotspot Wi-Fi a bordo, i pacchetti di intrattenimento avanzati che includono Netflix, Disney+, karaoke e vari giochi, YouTube usufruibile direttamente dallo schermo presente a bordo e in ultimo ma non per importanza, l’assistente AI di KIA, basato sull’intelligenza artificiale generativa ed in grado di comprendere il linguaggio naturale per una comunicazione più fluida.