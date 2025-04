KIA EV3 regina del 2025: battute Hyundai e BMW

Chi avrebbe scommesso sulla KIA EV3 contro giganti come BMW e Hyundai? Eppure, è successo davvero. Ancora una volta, KIA ha lasciato il segno, portandosi a casa il premio World Car of the Year 2025. È accaduto sotto i riflettori del Salone di New York, dove la compatta ma grintosa EV3 ha superato ogni aspettativa. Si è parlato di design coraggioso, di autonomia sorprendente, ma soprattutto di una visione chiara del futuro. I 96 giornalisti, provenienti da 30 Paesi, non hanno avuto dubbi. KIA, con la sua EV3, ha interpretato al meglio l’anima dell’auto globale di domani. Due versioni, stesso motore da 204 cavalli e trazione anteriore. Chi sceglie la Standard Range ha 414 km di libertà. Chi preferisce la Long Range, tocca quota 604 km. Il prezzo in Italia parte da 35.950 euro. È forse troppo per un SUV elettrico così compatto? O è esattamente il giusto valore per un’auto che punta al cuore?

I rivali battuti: KIA più forte di tutti

In finale, a tentare l’impresa, c’erano anche la BMW X3 e la Hyundai Casper Electric, conosciuta in alcuni mercati come Inster. Eppure, non è bastato. Il carattere deciso della EV3 ha prevalso. Non per caso, nel 2024 era stata la sorella maggiore, la KIA EV9, a trionfare nello stesso scenario. La KIA continua così a dominare, dimostrando che non è un colpo di fortuna. Chi parla di rivoluzione elettrica deve oggi guardare verso Seul. Perché lì, evidentemente, sanno come si vince. Sanno come si emoziona il pubblico. Perfino nel premio dedicato ai veicoli elettrici, la Hyundai Inster ha dovuto vedersela proprio con la EV3. È riuscita a vincere, sì, ma non senza fatica. KIA c’era, forte, presente, pronta a prendersi tutto.

Design, performance, città: tutti gli altri premi

Altri protagonisti hanno brillato a New York, senza rubare però la scena a KIA. La Volvo EX90 si è imposta tra le auto di lusso. La Porsche 911 Carrera GTS ha portato a casa il titolo per le performance. Per chi cerca agilità urbana, la BYD Seagull ha fatto centro. E il premio per il design? La giuria ha scelto la Volkswagen ID. Buzz, anche se la KIA EV3 era lì, a un passo. A fare da cornice, l’emozione del premio a Stella Li, volto di BYD, come World Car Person of the Year. Eppure, tra nomi storici e marchi emergenti, la regina resta una sola.