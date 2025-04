Dalle redazioni ai prompt: il Washington Post arriva su ChatGPT

C’è una novità interessante per chi ama informarsi (e magari lo fa anche tramite ChatGPT): OpenAI ha stretto una collaborazione ufficiale con il Washington Post. Sì, proprio quel Washington Post, lo storico quotidiano americano famoso per le sue inchieste giornalistiche. L’obiettivo? Rendere più facile e diretto l’accesso a notizie affidabili e verificate, integrandole direttamente all’interno delle risposte fornite da ChatGPT.

ChatGPT integra il Washington Post

Ma cosa significa in pratica? Che se chiedi qualcosa di complesso — politica, guerra, economia o tecnologia — e il Post ha scritto articoli in merito, l’AI potrà offrirti un riassunto del contenuto, citazioni testuali e soprattutto un link diretto all’articolo originale. Il tutto segnalato chiaramente, così puoi verificare le fonti con un clic. Non male in un periodo dove la disinformazione corre veloce quanto (se non più) delle notizie vere.

Peter Elkins-Williams, che si occupa delle partnership globali per il Washington Post, lo ha spiegato bene: vogliono essere dove sono i lettori. E oggi, i lettori sono anche qui, dentro ChatGPT. Portare contenuti giornalistici solidi su una piattaforma usata ogni giorno da milioni di persone è un modo per far incontrare buona informazione e nuove tecnologie. Senza troppi filtri, senza barriere d’accesso.

Questa mossa non è un caso isolato. OpenAI sta firmando accordi simili con altre grandi realtà dell’informazione, come il Financial Times, Vox Media, The Atlantic, e il gruppo Axel Springer. Ma c’è anche chi non è d’accordo: il New York Times, ad esempio, ha fatto causa a OpenAI per utilizzo non autorizzato dei propri contenuti. E intanto cresce un fronte critico che accusa le big tech di “rubare” articoli per addestrare i loro modelli, chiedendo leggi più severe e compensazioni per gli editori.

In questo clima di entusiasmo e tensione, l’accordo tra il Washington Post e OpenAI è un segnale forte: l’informazione tradizionale e l’intelligenza artificiale possono lavorare insieme, ma a una condizione precisa — che tutto sia chiaro, riconosciuto, e soprattutto giusto per chi i contenuti li crea davvero.