iPhone 17: ecco tutti i modelli in una foto dal vivo, c’è anche l’Air

La famiglia iPhone 17 comincia a prendere forma, e stavolta non si tratta di semplici rumor. Le foto pubblicate dal leaker Sonny Dickson su X offrono uno sguardo in anteprima sui modellini della prossima generazione di smartphone Apple, mostrati nelle varianti nere e bianche. Anche se non si tratta di dispositivi funzionanti, i mockup sono spesso molto fedeli alla realtà, soprattutto nel design esterno. E quello che vediamo è un cambiamento importante, specie per i modelli Pro.

Quattro modelli e un nuovo stile per le fotocamere

Come si può vedere all’interno della foto qui in alto, il primo dispositivo mostrato da sinistra verso destra e iPhone 17. A seguire, ecco il tanto chiacchierato modello 17 Air, seguito poi dai Pro e Pro Max. Il modello base sembra riprendere il design di iPhone 16, con la doppia fotocamera in formato “pillola” posizionata in verticale. Ma è sugli altri modelli che Apple sembra voler alzare l’asticella del cambiamento.

Il nuovo iPhone 17 Air, che andrà a sostituire la variante Plus, mantiene uno stile coerente con la gamma ma introduce una camera bar posteriore in formato pillola, singola, elegante e minimal, come anticipato dai rumor.

I veri protagonisti però sono i modelli Pro: sia il 17 Pro che il 17 Pro Max adottano un nuovo modulo fotografico orizzontale a tutta larghezza, in netto contrasto con il classico riquadro quadrato con angoli smussati delle generazioni precedenti. Si tratta di una “camera bar” a tutti gli effetti, che ricorda alcune soluzioni viste su altri brand ma reinterpretata in chiave Apple.

Un’anteprima in attesa del lancio di settembre

Questi modellini non sono ufficiali, ma le fonti e i dettagli fanno pensare a una rappresentazione credibile dei prossimi dispositivi. Il lancio è atteso per il prossimo settembre, salvo imprevisti nella catena produttiva, che al momento non sembrano imminenti.

L’iPhone 17 potrebbe quindi segnare una svolta nel design per Apple, soprattutto per la linea Pro, mentre l’introduzione del modello Air punta a ridefinire l’offerta “intermedia” tra il base e il Pro.