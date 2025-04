iPhone 17 Pro: ecco le prime immagini del melafonino nella variante Sky Blue

Apple ha in mente di stravolgere i suoi melafonini proponendo una nuova generazione ricca di cambiamenti. Il design dei prossimi iPhone 17, infatti, accoglierà tante novità interessanti che coinvolgeranno soprattutto il comparto fotografico, il quale sarà decisamente aggiornato tramite l’adozione di un modulo evidente che andrà a occupare l’intera porzione superiore della scocca posteriore. Un’ulteriore novità è rappresentata dall’arrivo del nuovo iPhone 17 Air, il dispositivo ultra sottile che sostituirà la variante Plus e che darà il via a una nuova tendenza, le cui peculiarità andranno a distinguere anche i melafonini del futuro, compreso il primo iPhone Fold. Questi non saranno gli unici aggiornamenti introdotti da Apple: il colosso sembrerebbe avere in mente di stupire il suo pubblico proponendo i suoi modelli Pro anche in nuova colorazione.

iPhone 17 Pro arriverà anche in celeste: il nuovo colore sarà chiamato Sky Blue

La nuova opzione di colore pensata da Apple si chiamerà Sky Blue e sarà identica a quella già adottata dal colosso sui più recenti MacBook Air. A confermare l’arrivo di un iPhone 17 Pro in celeste è stato il leaker Majin Bu, il quale ritiene che l’intenzione di Apple sia quella di puntare sul design dei suoi dispositivi e che a tal proposito l’azienda abbia già realizzati diversi prototipi di iPhone 17 Pro in svariate colorazioni. Il celeste, però, sembrerebbe essere la variante favorita per l’azienda e per il pubblico, che ha già manifestato interesse nei confronti dei laptop con chip M4 nella variante Sky Blue.

Il lancio dei nuovi melafonini sarà comunque effettuato soltanto nel mese di settembre di quest’anno, dunque, avremo sicuramente l’opportunità di assistere all’emergere di ulteriori conferme circa le colorazioni adottate da Apple e tutti gli aggiornamenti introdotti. Nelle prossime settimane, inoltre, potrebbero iniziare a farsi strada le prime indiscrezioni sulla presunta data scelta da Apple per il debutto dei suoi prodotti.