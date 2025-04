Ho. Mobile: il 5G alla portata di tutti con questa super promo

Se la vostra promozione attualmente è attiva sul vostro numero di cellulare non soddisfa più in modo efficace le vostre esigenze sicuramente è arrivato il momento di cambiare, dopotutto a nessuno piace arrivare alla fine del mese con i giga di Internet contati o addirittura già terminati, di conseguenza la cosa migliore da fare risulta guardarsi intorno in modo da cercare un’offerta più adatta sia alle vostre esigenze materiali sia le vostre possibilità economiche.

Fortunatamente in Italia i cataloghi di offerte sono davvero variegati e offrono tantissime possibilità dal momento che i provider telefonici italiani ogni mese li aggiornano con offerte nuove e ricche di opzioni diverse tra loro, ovviamente anche i prezzi sono stratificati in modo da offrire la possibilità a chiunque di sottoscrivere un’offerta adatta alla propria persona.

Tra i provider telefonici più famosi nel nostro paese, sicuramente uno che può fare al caso vostro è ho mobile, l’operatore vestito di viola, infatti sul proprio sito ufficiale ha pubblicato tantissime offerte di cui una davvero interessante che vi stiamo per descrivere, vediamola insieme.

Tantissimi giga

L’offerta di cui parliamo oggi garantisce la bellezza di 200 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo mensile ammonta a 9,99 € e l’offerta ha un solo requisito di accesso, nello specifico quest’ultima è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore oppure mantengono il loro numero effettuando la portabilità da un operatore virtuale specifico che deve essere presente all’interno di una lista consultabile sul sito ufficiale, in tal caso, infatti il costo di attivazione sarà solo di 2,99 €, in caso contrario invece salirà a 29,90 € rendendo di fatto la promozione meno conveniente rispetto alle aspettative.

Se siete interessati, dunque assicuratevi di rispettare questi requisiti e ovviamente di avere uno smartphone che supporti il 5G, dopodiché potrete attivare l’offerta senza nessun tipo di problema direttamente online.