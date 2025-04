Amazon lancia il prezzo IMBATTIBILE su JBL GO 4

Gli utenti possono pensare in questi giorni di acquistare un JBL GO 4, un piccolo altoparlante bluetooth, o meglio definito speaker portatile, che offre prestazioni davvero molto interessanti, non solo in termini di portabilità, che rappresenta sicuramente il suo punto di forza, ma anche per quanto riguarda la qualità di riproduzione generale.

La prima cosa che notiamo è la sua autonomia molto elevata, addirittura capace di raggiungere fino a 7 ore di utilizzo continuativo, prima di dover essere costretti a ricorrere alla ricarica, con il collegamento fisico tramite porta USB-C. Il sistema di controllo si concentra superiormente, con tasti fisici per la regolazione della riproduzione, e lateralmente, dove troviamo il tasto di accensione/spegnimento, il bluetooth e non solo.

JBL GO 4: una promozione con sconti mai visti prima d’ora

Coloro che sceglieranno di acquistarla, devono sapere che sono disponibili sul mercato svariate colorazioni differenti tra loro, che però potrebbero avere prezzi altrettanto diversi. Il consiglio è comunque di valutare attentamente la scelta migliore da fare, prima di completare l’ordine. La variante in oggetto prevede una colorazione grigia, con finitura arancione attorno alla grande scritta JBL, per un prezzo di vendita finale di soli 39 euro, rispetto ai 49 euro previsti di listino. Premete qui per l’ordine.

Il prodotto è completamente impermeabile, grazie alla certificazione IP67, è compatibile con l’applicazione JBL Portabile, ed oltretutto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS. Per facilitare il trasporto è stato inserito un comodo laccetto su un angolo, in questo modo l’utente lo può eventualmente appendere dovunque desidera, anche semplicemente allo zaino sfruttando un moschettone. All’interno della confezione non troverete accessori di alcun tipo, se non l’altoparlante, il manuale ed il cavo di ricarica.