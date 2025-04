Realme 14 Pro+: un PREZZACCIO su Amazon, il miglior sconto dell’anno

Nuova occasione per spendere veramente poco sull’acquisto di uno smartphone di qualità, la promozione attivata in questi giorni su Amazon abbassa ulteriormente il livello di spesa che il consumatore si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di uno smartphone di casa Realme. Stiamo parlando di Realme 14 Pro+, l’ultimo device di fascia medio-alta che offre prestazioni di ottima qualità generale a tutti.

Uno dei suoi tratti distintivi è chiaramente la batteria, componente da ben 6000mAh, che riesce a garantire una usabilità quotidiana superiore al normale, tanto da poterlo utilizzare per giorni prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro. Il suo display è davvero molto elevato dimensionalmente, raggiunge 6,83 pollici di diagonale, con risoluzione di 1272 x 2800 pixel, un AMOLED di alta qualità con refresh rate a 120Hz, ed anche 450 ppi.

Non perdetevi il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis, che potete trovare subito a questo link.

Amazon da pazzi con la promozione su Realme 14 Pro+

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è davvero molto più bassa di quanto avreste mai immaginato, se pensate che a tutti gli effetti non sono necessari i 529 euro previsti in origine, ma è previsto uno sconto automatico del 25%, che abbassa il livello fino a soli 399,99 euro. L’ordine è da completare subito qui.

Il processore resta essere un modello comunque di fascia media, si tratta del solito ottimo Qualcomm Snapdragon 7s Gen3, octa-core con una frequenza di clock non troppo elevata, che si ferma a 2,5GHz, ma che allo stesso tempo offre GPU Adreno 710, ben 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (dipendentemente dal modello che si va ad acquistare). Nella parte posteriore si può trovare un comparto fotografico davvero di tutto rispetto, con ben tre sensori, di cui due da 50 megapixel, ed uno da 8 megapixel con supporto zoom ottico 3X.