Fastweb: offerta fibra e mobile insieme a prezzo ridotto

La convenienza è uno degli aspetti principali di tale offerta. Se si decide di attivare la promozione, sarà possibile usufruire di uno sconto di 4 euro al mese sulla connessione internet Fastweb Casa Light. Quest’ultima scenderà da 27,95 a 23,95 euro. Ciò si traduce in un risparmio di 48 euro all’anno. La fibra ottica offerta da Fastweb è di ultima generazione, garantendo una navigazione fluida anche con più dispositivi connessi simultaneamente. Inoltre, l’offerta include anche il modem Wi-Fi senza costi aggiuntivi. Se si ha bisogno di chiamate illimitate, è possibile aggiungere la funzionalità di linea fissa, pagando solo 2 euro in più al mese.

L’offerta mobile dell’operatore è altrettanto interessante. La SIM offre minuti illimitati, 100 SMS e ben 150 GB in 4G e 5G. Il tutto al costo di 7,95 euro mensili. Ciò permetterà di rimanere connesso in qualsiasi situazione. Inoltre, se si necessita di giga extra, Fastweb permette di ampliare l’offerta mobile a partire da soli 2 euro in più al mese. Complessivamente, la spesa mensile per entrambi i servizi sarà di soli 31,90 euro, con un piccolo costo iniziale per la SIM Fastweb Mobile di 10 euro.

Per attivare l’offerta, basta andare sul sito ufficiale dell’operatore, scegliere “Abbonati Online” sotto Fastweb Casa Light e inserire l’indirizzo per verificare la copertura nella propria zona. Nella stessa pagina sarà possibile anche selezionare l’offerta mobile. La procedura si completa rapidamente, con lo sconto di 4 euro che verrà applicato automaticamente al totale.