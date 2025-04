Google Pixel, nuovo bug delle notifiche fantasma dopo l’aggiornamento di aprile

L’aggiornamento di aprile per i dispositivi Pixel ha introdotto alcune migliorie, ma anche una serie di bug fastidiosi, tra cui uno legato alla programmazione automatica del tema scuro. Ora si aggiunge un’ulteriore segnalazione, che riguarda un comportamento anomalo delle notifiche. Purtroppo non è la prima volta che gli utenti si ritrovano a gestire problematiche di questo tipo, molto fastidiose e soprattutto quando l’aggiornamento è attesissimo.

Le notifiche non arrivano con lo schermo bloccato

Diversi utenti su Reddit stanno raccontando un’esperienza comune: le notifiche non arrivano mentre il display dello smartphone è spento o bloccato. Appena viene riattivato lo schermo, le notifiche appaiono tutte insieme, come se fossero rimaste in coda. Questo fenomeno è stato ribattezzato “notifiche fantasma”.

Il malfunzionamento riguarda applicazioni di vario tipo, comprese quelle di messaggistica. Il bug può creare disagi, specie per chi si affida al proprio Pixel per comunicazioni importanti. Tra le segnalazioni più preoccupanti, spiccano quelle che indicano problemi anche con le chiamate VoIP di WhatsApp, che non squillano finché lo smartphone non viene sbloccato.

Segnalazioni in crescita ma ancora contenute

Al momento, i casi noti non sembrano diffusissimi, ma la questione merita attenzione: le segnalazioni stanno aumentando e, come già accaduto in passato, questi bug tendono a emergere con il tempo. È utile dunque tenerne traccia, anche per aiutare chi si dovesse trovare nella stessa situazione.

Un comportamento simile è stato notato anche su alcuni Pixel Watch aggiornati a Wear OS 5.1, il che suggerisce che l’ultimo update di sistema potrebbe aver modificato il modo in cui le notifiche vengono gestite sia sugli smartphone che sugli smartwatch della gamma. Bisognerà dunque solo attendere un nuovo aggiornamento che possa sistemare il tutto, in quanto non c’è modo di tamponare la problematica. Sono diverse le critiche che Google si è beccata dopo questa situazione, in quanto non è la prima volta che un aggiornamento mensile arriva con bug di questo genere.