L’offerta Kena che sta facendo impazzire il web, mai visto prima

Un mese gratuito, 200GB di internet, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€. Kena Mobile lancia una promozione che si presenta come una delle più vantaggiose sul mercato attuale. L’operatore virtuale, che utilizza la rete TIM, torna in grande stile puntando su convenienza, semplicità e generosità nei dati. Tale iniziativa è rivolta sia a chi desidera un nuovo numero, sia a chi intende effettuare la portabilità da altri operatori come Iliad, Fastweb, ho. Mobile, CoopVoce e altri gestori virtuali.

Kena Mobile: una proposta aggressiva per conquistare nuovi clienti

Attivando il servizio di Ricarica Automatica, la disponibilità dati raddoppia. Si passa infatti dai classici 100GB della promo base a ben 200GB mensili. Ma l’offerta non si ferma qui. Il primo mese è completamente gratuito, mentre la SIM e l’attivazione non comportano alcun costo, a patto che l’utente acconsenta alle comunicazioni commerciali al momento della registrazione. In più, anche chi viaggia in Europa potrà beneficiare del servizio. La promo include infatti 8GB da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea.

La promozione è disponibile esclusivamente online e per un periodo limitato. Kena ha scelto di semplificare al massimo le procedure. Non a caso bastano pochi minuti sul sito ufficiale per completare l’attivazione. Una strategia che punta ad attrarre utenti digitali, abituati a gestire tutto in autonomia, dal telefono alla rete. Questa mossa commerciale si inserisce in un contesto sempre più competitivo. In cui gli operatori telefonici cercano di conquistare fette di mercato con offerte sempre più generose. Il rapporto qualità-prezzo offerto da Kena però è difficile da eguagliare. Insomma, 200GB per meno di 6€ è una proposta che soddisfa le esigenze della maggior parte degli utenti, dai giovani più attivi sui social a chi lavora in mobilità.

Rinunciare alla ricarica automatica non cancella i vantaggi. In questo caso si ottengono comunque 100GB, mantenendo intatta la convenienza. Chi cerca una connessione affidabile e una quantità di dati notevole a un costo contenuto, troverà quindi, in questa promo, una risposta concreta.