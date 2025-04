Nuova Renault Clio 2025: arriverà presto la nuova versione

La sesta generazione della Renault Clio è pronta a scrivere un nuovo capitolo, senza tradire la sua identità. Il look camuffato delle ultime foto spia lascia intravedere forme ormai definitive, segnando l’inizio di una nuova era per l’iconica compatta. Le proporzioni restano familiari, ma emergono subito dettagli moderni. Il frontale dovrebbe ispirarsi al concept Embleme, con fari più affilati e una griglia inedita, in grado di regalare alla vettura un’impronta visiva più decisa. Si conferma la maniglia posteriore nascosta nel montante C, un tocco di continuità stilistica che rafforza il carattere della Clio. Il posteriore, con lunotto inclinato e spoiler, suggerisce una vocazione sportiva mai così marcata. Renault promette miglioramenti aerodinamici significativi, puntando su una maggiore efficienza. Chi l’ha vista nei test su strada racconta di una presenza scenica già convincente.

Più tecnologia a bordo della nuova versione Renault Clio

Gli interni restano ancora un mistero, ma tutto lascia presagire un abitacolo rinnovato, coerente con il linguaggio dei modelli più recenti della Renault. Si ipotizza una plancia completamente digitale, affiancata da un sistema di infotainment avanzato. Al centro dell’esperienza ci sarà probabilmente Android Automotive, già adottato con successo su altre vetture del marchio. Una scelta che permetterà di accedere a servizi sempre aggiornati e personalizzabili, offrendo così una connettività di altissimo livello. La tecnologia della Renault Clio si prepara quindi ad essere più forte, in linea con l’evoluzione. Chi si aspettava solo un restyling resterà piacevolmente sorpreso.

Sotto il cofano si preannuncia una gamma variegata. Saranno presenti motori endotermici e versioni ibridate, in perfetta sintonia con il percorso intrapreso dal marchio. Grande attenzione al Full Hybrid, che potrebbe adottare la recente unità vista sulla Dacia Bigster. Restano dubbi sulla presenza di motori diesel e versioni GPL, mentre è ormai certo che non ci sarà una variante 100% elettrica. Un equilibrio sottile tra continuità e novità, per una Renault Clio che non vuole solo rinnovarsi, ma continuare a dominare. La sfida ai competitor è ufficialmente lanciata.