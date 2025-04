Google Pixel: utenti delusi dal nuovo aggiornamento di aprile, c’è ancora un bug odiosissimo

Gli utenti che utilizzano uno smartphone della gamma Google Pixel hanno notato già diversi giorni fa il nuovo aggiornamento del mese di aprile. Qualcuno aspettava questo update con tanta ansia e sperando in un miglioramento che riguardasse la correzione del bug che affliggeva il tema scuro. La gestione di quest’ultimo infatti stava dando diversi problemi, ma a quanto pare anche questa volta Google non è intervenuta.

Il passaggio automatico tramonto-alba continua a non funzionare

Sui Pixel, come su molti altri Android, è possibile programmare il passaggio automatico tra tema chiaro e scuro in base all’orario della giornata. L’opzione “Dal tramonto all’alba” dovrebbe infatti garantire agli utenti la possibilità di utilizzare il tema scuro durante le ore della notte per poi ritornare automaticamente al tema chiaro tradizionale di mattina. Dopo l’aggiornamento è arrivato a marzo però più persone si sono ritrovate con il loro Google Pixel che non switchava automaticamente tra le due modalità del tema.

Il percorso per accedere alla funzione è il solito: Impostazioni > Display e tocco > Tema scuro > Pianificazione. Il problema, però, è che l’opzione non risponde più correttamente agli orari, lasciando attivo sempre lo stesso tema. E con l’aggiornamento di aprile, ci si aspettava una correzione che però non è arrivata.

Soluzioni temporanee trovate dagli utenti

Nel frattempo, la community si è data da fare per trovare rimedi provvisori. Tra le soluzioni fai-da-te più diffuse:

Cambiare temporaneamente la pianificazione da “tramonto-alba” a un orario personalizzato , per poi tornare all’impostazione originale;

Disattivare del tutto la programmazione, aspettare alcuni minuti e riattivarla manualmente nel momento desiderato.

Entrambe sembrano funzionare in modo intermittente, ma non per tutti, e soprattutto non rappresentano una soluzione definitiva. Sono tentativi che richiedono tempo, attenzione e un certo grado di pazienza, e che non tutti gli utenti sono disposti a mettere in atto.

La speranza è che Google risolva il problema in uno dei prossimi aggiornamenti, magari già con il Feature Drop di giugno. Per un’esperienza utente completa e coerente, anche i dettagli contano — e in questo caso, si tratta di una funzione molto apprezzata, soprattutto da chi usa lo smartphone nelle ore serali o notturne.